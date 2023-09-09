Новий заколот проти Путіна: коли відбудеться і хто його очолить — прогноз політолога

Усунути від влади господаря Кремля можуть спробувати ті люди з його оточення, які вирішать "відмовитися від агресивної війни".

До кінця 2024 року у Росії відбудеться новий заколот проти президента РФ Володимира Путіна, але не такий “безумний”, як у випадку із путчем Євгена Пригожина. Змінити режим спробують ті представники кремлівської еліти, які вирішать "відмовитися від агресивної війни".

Таку думку висловив політолог, викладач Карлового університету у Празі (Чехія) Олександр Морозов в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

За його словами, до кінця 2024 року ситуація призведе до “елітної” спроби антипутінського заколоту, яка буде “не така безумна, як у Пригожина”.

“Пригожин був таким елементом анекдотизму у цьому - якийсь штурм Москви, 3 тисячі озброєних людей", - зазначив політолог.

На його думку, усунути Путіна від влади можуть спробувати люди з його ж оточення, які вирішать "відмовитися від агресивної війни". Щоправда, Олександр Морозов не впевнений, що ця спроба призведе до радикальних змін у російському суспільстві.

"Треба сказати, що російське суспільство тут не повинне обнадіюватися, бо це зміщення Путіна людьми, які входять у його ж оточення, стане цілющим для зупинення війни. Однак для становища самого цього російського суспільства це нічого не змінить, тому що це будуть ті самі люди приблизно, просто ті, які відмовилися від агресивної війни", - прогнозує політолог.

Нагадаємо, своїм маршем на Москву 24 червня 2023 року ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин принизив режим Путіна, продемонструвавши, що хизуватися силою може не тільки чинний господар Кремля.

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