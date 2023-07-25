Новий заколот проти Путіна: політик із РФ назвав основних гравців проти диктатора

Основні гравці, які можуть бути причетними до нового заколоту проти очільника РФ Володимира Путіна, це – армія, Росгвардія, силові структури та приватні армії.

Про це сказав опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков.

Під час відповіді про можливих учасників нового заколоту проти Путіна Гудков зазначив, що і бізнес еліта ненавидить диктатора.

"Хто завгодно, загадувати марно (йдеться про можливу участь у новому бунті – ред.). Ми не чекали на це від Пригожина. Очевидно, хто має силові структури, приватні армії: Кадиров, Пригожин, хтось може з'явитися з надр міністерства оборони, там може бути розкол, плюс ФСб і Росгвардія. Це основні гравці – армія, Росгвардія, силові структури та приватні армії. Між ними і буде якесь розбирання", – сказав Гудков.

У бізнес колах, за словами політика, очільника Кремля лише терплять.

"Поки що готові, бо надто небезпечно зараз плисти проти течії. Особливо у бізнес колах люди ненавидять Путіна – він їм зіпсував життя, засунув під санкції. Усі розуміють, що йде знищення російської економіки довгостроковим. Але діяти проти Путіна зараз, доки не настала революційна ситуація – це надто небезпечно. Хто буде першим, той буде знищено. Але в якийсь момент, коли Путін перестане контролювати ситуацію, коли клани зіткнуться між собою, тоді все можливо", – додав Гудков.

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтримувався ФСБ та грав за правилами системи, тому йому вдалося “вийти сухим із води” після так званого бунту проти президента РФ.

Читайте також: