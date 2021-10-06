Новий збій: користувачі Facebook та Instagram у всьому світі знову скаржаться на проблеми з соцмережами

Новий збій: користувачі Facebook та Instagram у всьому світі знову скаржаться на проблеми з соцмережами

У понеділок популярні сервіси "впали" на 6 годин.

Нові перебої з Facebook та Instagram. Користувачі у всьому світі скаржаться на новий збій роботи соцмереж.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 жовтня.

Проблеми виникли як з входом на сайт, так і з роботою застосунку. Соцмережі і досі оговтуються від масштабного збою, який стався в понеділок ввечері, 4 жовтня. Причиною неполадок попередньо називають внутрішню помилку налаштувань.

Сервіси відновили роботу лише після 6-годинної паузи. І за цей час вартість акцій компанії Facebook впала. Статки засновника соцмережі Марка Цукерберга знизились на майже 7 мільярдів доларів. Окрім того шалена кількість користувачів утекла до конкурентів. Власник Telegram Павел Дуров заявив, що у його месенджері під час цього збою зареєструвалися рекордні 70 мільйонів нових користувачів.

Новини світу: користувачі соцмереж по всьому світу знову скаржаться на масштабний збій

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