Нового лідера "Ісламської держави" затримали в Туреччині — ЗМІ

Турецьке видання повідомило про арешт у Стамбулі нового лідера терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) Ібрагіма Хашімі аль-Курейші.
Співробітники турецької спецслужби під час проведення міжнародної операції затримали у Стамбулі нового лідера терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) Ібрагіма Хашімі аль-Курейші.
Про це повідомляє турецький портал Odatv з посиланням на власні джерела в поліції.
За інформацією видання, затримання відбулося ще минулого тижня. Перед арештом кілька днів за аль-Курейші спостерігали антитерористичні агенти, які співпрацювали з іноземними колегами.
Під час затримання лідер “Ісламської держави” не чинив опору. Зараз він начебто дає свідченням спецслужбам. Найближчими днями очікується офіційна заява про арешт.
Ібрагім Хашімі Курейші очолює ІД з 2019 року, після вбивства внаслідок спецоперації США його попередника Абу Бакра Багдаді.
Нагадаємо, 20 січня 2022 року було вчинено напад на в’язницю Ес-Санавія на північному сході Сирії — в місті Аль-Хасеке, яка не перебуває під контролем урядових сил. Внаслідок атаки із застосуванням начинених вибухівкою автомобілів із ув’язнення здійснили втечу щонайменше 20 бойовиків “Ісламської держави”.
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