Новонароджена дівчинка, яка дивом ожила під час свого похорону, померла через тиждень: подробиці

Сім'я, спочатку приголомшена її несподіваним воскресінням, тужить про її втрату.

Дівчинка, яка ожила під час свого похорону на очах у приголомшених родичів, померла через тиждень.

Про це пише NTK.

Маленька Мілагрос де Хесус народилася передчасно і важила лише 367 г. Її 21-річну матір було доставлено до лікарні 12 квітня. На 26-му тижні вагітності у неї виникли проблеми із диханням.

Оскільки майбутня мама не отримувала достатньої кількості кисню, лікарі вирішили провести екстрений кесарів розтин.

Після процедури сім'я отримала звістку, що дівчинка не мала жодних ознак життя і вона померла. Пізніше вони зібрали свідоцтво про смерть і отримали невелику труну для похорону.

Але 13 квітня дядько побачив, як новонароджена рухала головою невдовзі після того, як її окропили святою водою.

Померла дитина, яка раніше ожила під час свого похорону / Фото: needtoknow.co.uk

Тато, Ігнасіо Медіна Вега, розповів місцевим ЗМІ: "Коли дядько прийшов попрощатися з нею, він побачив, що малеча ворушить головою і дихає. Потім ми пішли подивитися і побачили, як б'ється її маленьке серце".

Сім'я негайно відвезла малюка назад до регіональної лікарні Сьюдад-дель-Есте в однойменному парагвайському місті.

Батько пригадав: "Лікарі сказали нам, що це диво. Серйозно те, що ми збиралися поховати її живцем".

За оцінками, немовля залишалося в труні понад чотири години, а кришка була закрита приблизно половину цього часу.

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Представник лікарні Федеріко Шредель заявив, що дитину, можливо, помилково оголосили мертвою через каталепсію, стан, що характеризується відсутністю реакції на зовнішні подразники, непритомністю та ригідністю тіла.

Він додав: "Через передчасне народження таке може статися, пацієнт практично залишиться без будь-яких життєво важливих ознак".

Після її "воскресіння" батьки дівчинки вирішили назвати її Мілагрос де Хесус, що перекладається як "Диво Ісуса".

Однак після тижня боротьби за життя в реанімації дитина померла від зупинки серцево-легеневої діяльності близько 21:30 у суботу, 20 квітня. Лікарі намагалися реанімувати дитину близько 20 хвилин.

Наступного дня її поховали.

Нагадаємо, співачка померла під час концерту, спіткнувшись об сукню та вдарившись головою. Вона виступала у будинку для літніх людей.

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