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Новопризначений прем'єр Польщі Туск анонсував свій візит до Києва

Новопризначений прем'єр Польщі Туск анонсував свій візит до Києва

Дональд Туск / Фото: Associated Press

Політик говоритиме, зокрема, і про блокування кордону.

Очільник польського уряду Дональд Туск повідомив про плани відвідати Київ й обговорити, серед іншого, питання блокади кордону.

Про це повідомляє TVN24, з посиланням на слова Туска під час пресконференції у Варшаві.

"Мені трохи соромно про це говорити, тому що я знаю, яка ситуація у президента Зеленського і всієї України. Неправильно їхати до Києва і весь візит присвячувати питанням польського транспорту", - сказав він.

Згідно зі словами Туска, вони підготують цей візит таким чином, щоб під час його зустрічі з президентом Зеленським було зрозуміло, чого вони хочуть досягти. Також він додав, що не бачить причин псувати українсько-польські відносини.

Прем'єр також повідомив, що "проситиме водіїв не блокувати переїзд лише через війну".

Нагадаємо, Дональда Туска було обрано прем'єр-міністром Польщі 11 грудня. За проголосували 248 депутатів польського Сейму, проти – 201 депутат.

14 грудня Володимир Зеленський і Туск вперше провели телефонну розмову.

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