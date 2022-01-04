Новорічна оргія з пів сотнею повій: в Іспанії поліція "згорнула" вечірку через порушення протиепідемічних обмежень

Новорічна оргія з пів сотнею повій: в Іспанії поліція "згорнула" вечірку через порушення протиепідемічних обмежень

Правоохоронці на місці події виявили близько 70 осіб і склали протокол про "порушення санітарних норм та протиепідемічних обмежень".

В Іспанії група людей орендувала будинок і десятки повій, аби масштабно попрощатися з 2021 роком. Поліція міста розігнала гучну вечірку з оргією і склала протокол "про численні порушення протиепідемічних норм".

Про це пише іспанське видання Elmundo.

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До поліції міста Лліса д'Амунт, що в Іспанії, звернувся чоловік із заявою про те, що двоє невідомих намагалися проникнути до будинку, де він мешкає. Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили двох підозрюваних. Ті пояснили, що насправді йшли на вечірку до сусіднього будинку і випадково зайшли не туди.

Оскільки в Іспанії наразі діють протиепідемічні обмеження і заборони на проведення масових заходів і вечірок, правоохоронці зайшли до будинку, в якому ймовірно було порушено встановлені правила.

Як пише видання, на місці події було виявлено від 50 до 70 осіб, "не рахуючи тих, хто кохався на верхніх поверхах будинку". Як повідомляється, більшість з них були американцями. Крім того, серед них було чимало повій.

Правоохоронці встановили, що власник будинку знав про "особливі святкування" та тип вечірки, яку збираються провести в його будинку.

Поліція міста зафіксувала порушення "санітарних норм та обмежень щодо місткості у будинках, спрямованих на зниження ризику зараження коронавірусом". Правоохоронці склали протокол "про недотримання норм чинного законодавства щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19".

Нагадаємо, нещодавно одразу кілька країн Європи посилили обмеження через спалах COVID-19. Так, Іспанія повернула обов'язкове носіння масок на вулицях. Кількість хворих у країні щоденно становить десятки тисяч.

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