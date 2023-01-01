"Новорічна" пожежа у Новосибірську: через салют у будинку спалахнули квартири (відео)

У Новосибірську внаслідок салюту виникла пожежа на балконах в одному з багатоквартирних будинків.

У російському Новосибірську новорічний салют потрапив до житлового будинку – залпи феєрверку залетіли на балкони однієї з багатоповерхівок.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Як йдеться у повідомленні, піротехніку неправильно встановили – салют потрапив до квартир на 6 та 10 поверхах, у результаті чого виникла пожежа.

За словами мешканців будинку, салют запустив чоловік з дитиною, в якийсь момент установка завалилася на бік і почала стріляти по будинку, вогонь пошкодив речі у квартирах. Чоловік втік з місця події.

Нагадаємо, у центрі Москви 1 січня спалахнув триповерховий ресторан "Тарас Бульба".

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