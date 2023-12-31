Новорічний подарунок: українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів по Росії

Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів.

ІТ-армія зробила "новорічний кіберподарунок росіянам" - українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що найбільший виробник онлайн-кас "Евотор" не працює з учора. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою.

"Новорічний "праймтайм" на росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. Це може завдати серйозних збитків економіці агресора", - йдеться у повідомленні.

Росіяни скаржаться на роботу платіжних систем. ФОТО: скрин

Нагадаємо, за даними ЗІМ, українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу".

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