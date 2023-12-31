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Новорічний подарунок: українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів по Росії

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Новорічний подарунок: українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів по Росії

Хакер / Фото: Getty Images

Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів.

ІТ-армія зробила "новорічний кіберподарунок росіянам" - українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. 

Зазначається, що найбільший виробник онлайн-кас "Евотор" не працює з учора. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою.

"Новорічний "праймтайм" на росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. Це може завдати серйозних збитків економіці агресора", - йдеться у повідомленні. 

Росіяни скаржаться на роботу платіжних систем. ФОТО: скрин / ©
Росіяни скаржаться на роботу платіжних систем. ФОТО: скрин

Нагадаємо, за даними ЗІМ, українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу".

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Дата публікації
Перегляди
3099
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