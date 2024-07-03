Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Новоросійськ атакували невідомі безекіпажні катери - соцмережі

Новоросійськ атакували невідомі безекіпажні катери - соцмережі

Росіяни скаржаться на постійні звуки вибухів / Фото: із соцмереж

Росіяни скаржаться на неспокійну ніч.

Прямо зараз Новоросійськ атакований за допомогою безекіпажних катерів (БЕК).

Про це пише SHOT та повідомляють очевидці та представники влади у соцмережах. 

Місцеві жителі повідомляють, що вже близько 30 хвилин чути вибухи з боку моря.

Влада просить мешканців міста не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або в приміщеннях без вікон та з суцільними стінами.

Раніше глава міста попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, у місті лунає тривога. Він радить не виходити на вулицю, а тим паче на набережну до моря. 

Нагадаємо, в ІSW розкрили деталі атаки на металургійний завод у Росії.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що в Росії дрони масовано атакували металургійний комбінат.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна запустила серійне виробництво дронів, які летять на 1000 кілометрів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Росіяни заявили про збиття безпілотників над підприємством, де виробляють ракетне паливо: відео

Росіяни заявили про збиття безпілотників над підприємством, де виробляють ракетне паливо: відео

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація