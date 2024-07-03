Новоросійськ атакували невідомі безекіпажні катери - соцмережі

Прямо зараз Новоросійськ атакований за допомогою безекіпажних катерів (БЕК).

Про це пише SHOT та повідомляють очевидці та представники влади у соцмережах.

Місцеві жителі повідомляють, що вже близько 30 хвилин чути вибухи з боку моря.

Влада просить мешканців міста не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або в приміщеннях без вікон та з суцільними стінами.

Раніше глава міста попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, у місті лунає тривога. Він радить не виходити на вулицю, а тим паче на набережну до моря.

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Нагадаємо, в ІSW розкрили деталі атаки на металургійний завод у Росії.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що в Росії дрони масовано атакували металургійний комбінат.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна запустила серійне виробництво дронів, які летять на 1000 кілометрів.

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