Новоросійськ атакували невідомі безекіпажні катери - соцмережі

Росіяни скаржаться на неспокійну ніч.
Прямо зараз Новоросійськ атакований за допомогою безекіпажних катерів (БЕК).
Про це пише SHOT та повідомляють очевидці та представники влади у соцмережах.
Місцеві жителі повідомляють, що вже близько 30 хвилин чути вибухи з боку моря.
Влада просить мешканців міста не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або в приміщеннях без вікон та з суцільними стінами.
Раніше глава міста попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, у місті лунає тривога. Він радить не виходити на вулицю, а тим паче на набережну до моря.
Нагадаємо, в ІSW розкрили деталі атаки на металургійний завод у Росії.
Зауважимо, що раніше повідомлялося, що в Росії дрони масовано атакували металургійний комбінат.
Крім того, ми раніше інформували, що Україна запустила серійне виробництво дронів, які летять на 1000 кілометрів.
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