ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
2 хв

Новоросійськ охопили вибухи: у порту велика пожежа — що відомо про ураження терміналу в РФ (відео)

У російському Новоросійську після масованої атаки безпілотників спалахнули пожежі в районі портової інфраструктури, а OSINT-аналітики повідомляють про ураження щонайменше одного резервуара мазутного терміналу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Новоросійськ

Новоросійськ / © із соцмереж

У ніч проти 9 вересня російський Новоросійськ у Краснодарському краї РФ опинився під атакою ударних безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, після чого очевидці почали публікувати кадри масштабної пожежі в районі порту.

Про це повідомляють моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ та OSINT-аналітики.

На оприлюднених відео видно потужне полум'я та стовп диму над портовою інфраструктурою. Повідомлялося, що безпілотники заходили на місто з різних напрямків, а в районі порту активно працювали російські мобільні вогневі групи.

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

За даними Dnipro Osint, внаслідок атаки було уражено щонайменше один резервуар на території Новоросійського мазутного терміналу. OSINT-аналітики ASTRA також локалізували одну з пожеж саме на території цього підприємства.

Російська влада підтвердила атаку безпілотників і виникнення пожеж на території кількох підприємств, однак традиційно заявила про падіння уламків дронів. Масштаби пошкоджень офіційно не розкривають.

У Мережі також поширюють дані супутникової системи NASA FIRMS, яка фіксує кілька осередків займання в районі Новоросійська після атаки.

Новоросійськ є одним із ключових портів РФ на Чорному морі, через який Росія експортує нафту, нафтопродукти, зерно та інші вантажі.

Нагадаємо, раніше курортні Сочі та Адлер у Росії зазнали масованої атаки безпілотників. У містах пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на нафтобазах «Лукойл» та «Роснефть», а також зафіксована детонація поблизу позицій російської ППО.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie