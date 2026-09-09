Новоросійськ охопили вибухи: у порту велика пожежа — що відомо про ураження терміналу в РФ (відео)

Новоросійськ / © із соцмереж

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У ніч проти 9 вересня російський Новоросійськ у Краснодарському краї РФ опинився під атакою ударних безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, після чого очевидці почали публікувати кадри масштабної пожежі в районі порту.

Про це повідомляють моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ та OSINT-аналітики.

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На оприлюднених відео видно потужне полум'я та стовп диму над портовою інфраструктурою. Повідомлялося, що безпілотники заходили на місто з різних напрямків, а в районі порту активно працювали російські мобільні вогневі групи.

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© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

За даними Dnipro Osint, внаслідок атаки було уражено щонайменше один резервуар на території Новоросійського мазутного терміналу. OSINT-аналітики ASTRA також локалізували одну з пожеж саме на території цього підприємства.

Російська влада підтвердила атаку безпілотників і виникнення пожеж на території кількох підприємств, однак традиційно заявила про падіння уламків дронів. Масштаби пошкоджень офіційно не розкривають.

У Мережі також поширюють дані супутникової системи NASA FIRMS, яка фіксує кілька осередків займання в районі Новоросійська після атаки.

Новоросійськ є одним із ключових портів РФ на Чорному морі, через який Росія експортує нафту, нафтопродукти, зерно та інші вантажі.

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Нагадаємо, раніше курортні Сочі та Адлер у Росії зазнали масованої атаки безпілотників. У містах пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на нафтобазах «Лукойл» та «Роснефть», а також зафіксована детонація поблизу позицій російської ППО.

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