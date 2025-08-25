Новошахтинський НПЗ у Ростовській області горить уже п’яту добу: нові кадри

Атака на Росію / © ТСН.ua

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, який було атаковано 21 серпня, палає вже п’ятий день. З’явилися нові кадри з місця удару БпЛА.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Новошахтинський НПЗ досі палає. А Путін просто міг би завершити війну», — зазначив він.

Новошахтинський НПЗ у Росії палає п'ятий день

Як пишуть росЗМІ, вчора, 24 серпня, губернатор Юрій Слюсар відвідав територію пожежі на НПЗ і провів нараду з ліквідації надзвичайної ситуації.

У гасінні задіяно понад 400 фахівців та 150 одиниць техніки, пожежу частково локалізовано. Для роботи використали значні обсяги води — у низці районів були перебої, зараз організовано її підвезення для 8 тисяч мешканців.

Атака на Навошахтинський НПЗ: коротко

Безпілотники ЗСУ вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області Росії, що спричинило пожежу. За даними очевидців, над містом пролунало близько п’яти вибухів. У Мережі з’явилися кадри наслідків ударів безпілотників по об’єкту.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

«Новошахтинський завод є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії з загальним об’ємом резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. Підприємство забезпечує паливом, у тому числі, війська країни-агресора», — зазначає Генштаб.

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що Новошахтинський завод нафтопереробки горить уже третю добу після атаки українських дронів. Про це свідчать супутникові знімки сервісу NASA FIRMS і пише Telegram-канал ASTRA. У деяких районах Ростовської області продовжують відключати воду — вона потрібна пожежним розрахункам для гасіння пожежі.

Мешканці Новошахтинська в коментарях у тг-каналі голови міста Сергія Бондаренка скаржаться, що через пожежу на НПЗ нічим дихати і що співробітників заводу залишають на робочих місцях попри НС на підприємстві.