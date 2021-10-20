Нововиявлений штам COVID-19 "подорожує" світом: першого інфікованого зафіксували в Ізраїлі

Хворим на новий штам коронавірусу AY.4.2 виявився хлопчик, який повернувся з-за кордону.

Перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу "Дельта" AY.4.2, який може бути ще більш заразним і з'явився в середині літа в кількох європейських країнах, виявлено в Ізраїлі. Хворий був одразу ізольований.

Про це повідомляють ізраїльські телеканал I24 і газета The Times of Israel.

Пацієнтом є 11-річний хлопчик. Мутацію коронавірусу виявили у неповнолітнього під час тестування в аеропорту Тель-Авіва. Він повернувся із Молдови.

Водночас, як уточнюється, хворий після прильоту перебував в ізоляції і ні з ким не спілкувався. Наразі він під наглядом лікарів.

Своєю чергою, у МОЗ Ізраїлю підтвердили цей випадок. Там кажуть, що представники з'ясовують, наскільки новий штам може бути заразним.

Нагадаємо, більш заразний штам коронавірус виявили раніше британські вчені. За даними фахівців з Кембриджа і генетиків з Лондона, мутація, яка отримала назву AY.4.2, заразніша за "Дельту" на 10-15%. Якщо ці висновки будуть підтверджені, то цей штам стане найзаразнішим від початку пандемії.

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Новини світу: у Британії стежать за новим штамом коронавірусу

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