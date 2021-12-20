Нову країну атакує вірус: у Перу виявили перші випадки захворювання на штам "Омікрон"

Влада закликала населення пройти вакцинацію проти COVID-19.

У Перу виявили перші чотири випадки захворювання варіантом COVID-19 "Омікрон", повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на міністра охорони здоров'я Ернандо Севальоса, повідомляє "Інтерфакс".

Є можливість виявлення штаму "Омікрон" ще у двох людей.

"Є ще дві особи, які контактували з ними (хворіли — ред.) і дали позитивний результат; ми проводимо наступну перевірку, щоб з'ясувати, чи ця позитивна реакція належать до варіанту "Дельта", яка є найчастішою, чи вона відповідає "Омікрону""", — сказав Севальос.

Міністр охорони здоров'я закликав населення пройти вакцинацію проти COVID-19.

"Вакцинація – найефективніший спосіб уникнути серйозних захворювань", — резюмував він.

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