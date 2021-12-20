Нову країну атакує вірус: у Перу виявили перші випадки захворювання на штам "Омікрон"

Влада закликала населення пройти вакцинацію проти COVID-19.
У Перу виявили перші чотири випадки захворювання варіантом COVID-19 "Омікрон", повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на міністра охорони здоров'я Ернандо Севальоса, повідомляє "Інтерфакс".
Є можливість виявлення штаму "Омікрон" ще у двох людей.
"Є ще дві особи, які контактували з ними (хворіли — ред.) і дали позитивний результат; ми проводимо наступну перевірку, щоб з'ясувати, чи ця позитивна реакція належать до варіанту "Дельта", яка є найчастішою, чи вона відповідає "Омікрону""", — сказав Севальос.
Міністр охорони здоров'я закликав населення пройти вакцинацію проти COVID-19.
"Вакцинація – найефективніший спосіб уникнути серйозних захворювань", — резюмував він.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.