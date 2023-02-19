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Нову Зеландію накрив потужний циклон: кількість жертв та зниклих безвісти зростає (фото)

Нову Зеландію накрив потужний циклон: кількість жертв та зниклих безвісти зростає (фото)

Фото: Associated Press

Нова Зеландія втретє за свою історію оголосила надзвичайний стан.

Кількість загиблих у Новій Зеландії через циклон "Габріель" зросла до 11 осіб. Влада продовжує евакуацію людей та оголошує нові штормові попередження. Найбільше від негоди постраждав Північний острів. 

Про це пише The Guardian.

Премʼєр-міністр країни Кріс Хіпкінс зазначає, що кількість жертв може зрости. Поліція вже зареєструвала 3 455 людей як "неконтактних" — тобто з ними наразі немає звʼязку.

"Ми вважаємо, що більшість із тих, з ким не можна звʼязатися, просто не можуть вступити в контакт із близькими, тому поліція віддає пріоритет тим, хто перебуває в ізольованих районах", — сказав премʼєр.

Прем'єр також наголосив, що цей циклон порівнюється з масштабами землетрусу в Крайстчерчі 2011 року, який призвів до численних людських жертв і руйнувань: 166 загиблих та понад 200 зниклих безвісти.   

© Associated Press
Фото: Associated Press

Майже 100 тисяч домогосподарств досі лишаються без світла. Фахівець пошуково-рятувальної служби з міста Нейпір Кен Купер сказав, що люди за для порятунку перебиралися на дахи своїх будинків. 

Нагадаємо, 14 лютого в Новій Зеландії оголосили загальний надзвичайний стан через циклон "Габріель". Третина населення країни відчула на собі його наслідки. За всю історію Нової Зеландії надзвичайний стан запроваджують лише втретє. Через циклон у країні почалися сильні дощі та вітри, що спричинило підтоплення, зсуви ґрунту та пошкодження інфраструктури. 

Раніше стало відомо, що Сербія пішла під воду.

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