Нову Зеландію накрив потужний циклон: кількість жертв та зниклих безвісти зростає (фото)

Кількість загиблих у Новій Зеландії через циклон "Габріель" зросла до 11 осіб. Влада продовжує евакуацію людей та оголошує нові штормові попередження. Найбільше від негоди постраждав Північний острів.

Про це пише The Guardian.

Премʼєр-міністр країни Кріс Хіпкінс зазначає, що кількість жертв може зрости. Поліція вже зареєструвала 3 455 людей як "неконтактних" — тобто з ними наразі немає звʼязку.

"Ми вважаємо, що більшість із тих, з ким не можна звʼязатися, просто не можуть вступити в контакт із близькими, тому поліція віддає пріоритет тим, хто перебуває в ізольованих районах", — сказав премʼєр.

Прем'єр також наголосив, що цей циклон порівнюється з масштабами землетрусу в Крайстчерчі 2011 року, який призвів до численних людських жертв і руйнувань: 166 загиблих та понад 200 зниклих безвісти.

Фото: Associated Press

Майже 100 тисяч домогосподарств досі лишаються без світла. Фахівець пошуково-рятувальної служби з міста Нейпір Кен Купер сказав, що люди за для порятунку перебиралися на дахи своїх будинків.

Нагадаємо, 14 лютого в Новій Зеландії оголосили загальний надзвичайний стан через циклон "Габріель". Третина населення країни відчула на собі його наслідки. За всю історію Нової Зеландії надзвичайний стан запроваджують лише втретє. Через циклон у країні почалися сильні дощі та вітри, що спричинило підтоплення, зсуви ґрунту та пошкодження інфраструктури.

Раніше стало відомо, що Сербія пішла під воду.

У Ріо-де-Жанейро повінь забрала щонайменше 23 життя | Новини світу

Читайте також: