Нову Зеландію накрив потужний циклон: кількість жертв та зниклих безвісти зростає (фото)

Нова Зеландія втретє за свою історію оголосила надзвичайний стан.
Кількість загиблих у Новій Зеландії через циклон "Габріель" зросла до 11 осіб. Влада продовжує евакуацію людей та оголошує нові штормові попередження. Найбільше від негоди постраждав Північний острів.
Про це пише The Guardian.
Премʼєр-міністр країни Кріс Хіпкінс зазначає, що кількість жертв може зрости. Поліція вже зареєструвала 3 455 людей як "неконтактних" — тобто з ними наразі немає звʼязку.
"Ми вважаємо, що більшість із тих, з ким не можна звʼязатися, просто не можуть вступити в контакт із близькими, тому поліція віддає пріоритет тим, хто перебуває в ізольованих районах", — сказав премʼєр.
Прем'єр також наголосив, що цей циклон порівнюється з масштабами землетрусу в Крайстчерчі 2011 року, який призвів до численних людських жертв і руйнувань: 166 загиблих та понад 200 зниклих безвісти.
Майже 100 тисяч домогосподарств досі лишаються без світла. Фахівець пошуково-рятувальної служби з міста Нейпір Кен Купер сказав, що люди за для порятунку перебиралися на дахи своїх будинків.
Нагадаємо, 14 лютого в Новій Зеландії оголосили загальний надзвичайний стан через циклон "Габріель". Третина населення країни відчула на собі його наслідки. За всю історію Нової Зеландії надзвичайний стан запроваджують лише втретє. Через циклон у країні почалися сильні дощі та вітри, що спричинило підтоплення, зсуви ґрунту та пошкодження інфраструктури.
Раніше стало відомо, що Сербія пішла під воду.
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