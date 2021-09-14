Нову Зеландію вимагають перейменувати: як хочуть назвати країну аборигени

Також корінні жителі хочуть до 2026 року присвоїти всім містам Нової Зеландії маорійські назви.

У Новій Зеландії корінне населення вимагає перейменувати країну на Аотеароа. Саме так звучить назва острова маорійською мовою.

Про це повідомляє RNZ.

Співголови політичної організації народу маорі Ті Паті Маорі, Равірі Ваітіті і Деббі Нгарева-Пакер почали збирати підписи під петицією з вимогою перейменування.

"Давно пора повернути ті рео маорі (мові маорі) її законне місце і зробити першою і офіційною мовою цієї країни. Ми — полінезійська країна Аотеароа", — заявив Ваітіті.

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Також активісти хочуть до 2026 року присвоїти всім містам Нової Зеландії маорійські назви.

Ті Паті Маорі сказав, що політика уряду і "нав'язування колоніальної програми в системі освіти" призвели до того, що маорі стали забувати свою рідну мову. За останні 90 років рівень володіння ними зменшився з 90% до 20%.

Новозеландський прем'єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що поки питання про зміну назви країни в порядку денному не стоїть. Вона нагадала, що для назв топонімів можуть використовуватися як англійська, так і мова маорі, яка є однією з офіційних в країні.

Петиція про зміну назви Нової Зеландії подана через 49 років після того, як до парламенту внесли пропозицію, після чого мова маорі стала другою офіційною.

Мааорі — корінний народ Нової Зеландії. Їх число, за переписом 2013 року, становило близько 600 тисяч чоловік. Це 15% населення країни. Лише 4% населення Нової Зеландії, або 23,7% маорі, може більш-менш вільно розмовляти своєю рідною мовою.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента, представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Україну треба перейменувати в Русь-Україну, щоб забрати у Росії право на історію і спадщину Київської Русі.

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