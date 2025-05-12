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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Новим головою МІ-6 може стати жінка без досвіду у шпигунстві: хто така Барбара Вудворд

Барбара Вудворд — кандидатка на посаду голови МІ-6, яку критикують за м’якість до Китаю та відсутність досвіду в розвідці.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Барбара Вудворд з королевою у Букінгемському палаці 2015 року

Барбара Вудворд з королевою в Букінгемському палаці 2015 року / © The Times

Уперше в історії британську Секретну розвідувальну службу МІ-6 може очолити жінка — фавориткою вважається дама Барбара Вудворд, чинна пані посол Великої Британії в ООН.

Про це повідомляє The Times.

Співбесіди на найвищу посаду в МІ-6 відбулися минулого тижня, і всі три фінальні кандидатки — жінки. Двоє з них мають досвід роботи в самій розвідці, а Вудворд — ні. Вона не була офіцеркою МІ-6, однак є найвищою жінкою в дипломатичній службі Великої Британії. Чинний керівник служби сер Річард Мур піде у відставку восени після п’яти років на посаді.

Фаворитка конкурсу отримала прізвисько “Пекінська Барбара” через свою попередню роботу послом у Китаї (2015–2020), де, за словами критиків, вона займала занадто м’яку позицію щодо політики Пекіна. Її звинувачують у тому, що вона нібито уникала прямої критики китайського режиму, зокрема щодо порушень прав людини в Сіньцзяні, які деякі західні країни класифікують як геноцид уйгурів.

Особливе обурення спричинив епізод із санкціями: коли Китай запровадив обмеження проти п’ятьох британських депутатів і двох членів Палати лордів, Вудворд, як стверджують, не висловила підтримку та “не зробила абсолютно нічого, щоб допомогти”.

Попри критику, прихильники Вудворд вважають її досвід у Китаї перевагою. Вони підкреслюють, що вона добре розуміє зовнішньополітичні виклики і може запропонувати новий підхід до глобальних загроз, зокрема з боку Пекіна.

Нагадаємо, в понеділок, 12 травня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі проведе зустріч з європейськими колегами для обговорення подальшої підтримки України та посилення оборонної співпраці.

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