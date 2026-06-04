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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
683
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2 хв

Новий Boeing впав носом на землю в аеропорту Німеччини: є постраждалі

У Німеччині розслідують обставини інциденту з літаком Lufthansa, який раптово опинився носом на землі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Літак Lufthansa

Літак Lufthansa / © Associated Press

У міжнародному аеропорту Франкфурта літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Lufthansa раптово нахилився вперед і торкнувся носовою частиною землі після обвалення носової стійки шасі. Внаслідок події кілька співробітників зазнали травм, а запланований рейс до Лос-Анджелеса було скасовано.

Про це повідомило видання Kronen Zeitung.

Інцидент стався у четвер, 4 червня, близько 12:45 біля виходу на посадку. За інформацією авіаційного порталу Aerotelegraph, у літака обвалилася носова стійка шасі.

За даними профільного видання Aerotelegraph, інцидент стався 4 червня близько 12:45. На оприлюднених у Мережі фото та відео видно, що ніс літака опинився на землі, а хвостова частина піднялася догори.

Попередньо повідомляється, що носова стійка шасі обвалилася. Також зафіксовано пошкодження її стулок — одна з них, за інформацією медіа, відокремилася від конструкції. Крім того, передня частина двигунів торкнулася поверхні.

Наслідки інциденту позначилися і на розкладі польотів. Lufthansa скасувала рейс LH450 із Франкфурта до Лос-Анджелеса, який мав виконувати саме цей літак.

В авіакомпанії повідомили, що пасажирів на борту в момент події не було. У літаку перебували лише члени екіпажу та працівники наземних служб. За словами представника перевізника, кілька співробітників зазнали травм і отримують медичну допомогу. Водночас двоє працівників наземного обслуговування, які перебували неподалік носового шасі, не постраждали.

Lufthansa та оператор аеропорту Fraport підтвердили факт інциденту. Авіакомпанія сформувала кризову команду, а на місці працюють технічні спеціалісти та аварійні служби.

Що саме призвело до обвалення носової стійки шасі, поки не повідомляється. Обставини події встановлюють відповідні органи.

Відомо, що пошкоджений Boeing 787-9, який має назву Herne, Lufthansa отримала лише в січні цього року. Літак базується у Франкфурті та належить до відносно нових повітряних суден флоту авіакомпанії.

Нагадаємо, у Польщі розбився легкий гелікоптер Robinson R44 Raven II, зв’язок з яким було втрачено вночі. На жаль, пілот гвинтокрила загинув.

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Дата публікації
Кількість переглядів
683
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