Новий дипстрайк на 1400 км: безпілотники СБУ уразили російський НПЗ в Орську (відео)

СБУ атакувала нафтозавод в Орську — потужні вибухи та дим / © СБУ

Сьогодні, 11 листопада вдень, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно вразили НПЗ «Орськнафтооргсинтез», розташований у місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на джерела в СБУ.

Відстань до цілі склала 1400 км. На цьому НПЗ — чотири установки первинної переробки нафти. Підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне паливо, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут і є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ.

На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи, після чого спостерігається інтенсивне задимлення. Це вже друга «бавовна» від Служби безпеки на цьому підприємстві — перша сталася 3 жовтня цього року.

«СБУ продовжує завдавати точних ударів по об’єктах нафтогазової промисловості РФ, які приносять ворогу гроші для війни проти України. Такі атаки підривають економічний потенціал агресора, зменшують його нафтові прибутки та ускладнюють логістику постачання армії», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

