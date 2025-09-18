Новий дорожній знак: у чому складність і що кажуть юристи

Новий дорожній знак

Нещодавно в Іспанії було запроваджено новий дорожній знак, який вимагає від водіїв дотримуватися мінімальної дистанції 70 метрів. Однак нововведення викликало хвилю суперечок.

Про це пише New Mobility.

Про мету нововведення

У 2023 році зіткнення ззаду на автомагістралях трагічно призвели до 78 смертей та 273 серйозних травм. Забезпечення дотримання дистанції має на меті знизити ці цифри. Новий знак спрямований саме на це.

Як відомо, відстань між двома автомобілями контролюється та вимірюється автоматично. Радари вимірюють, наскільки близько перебувають транспортні засоби, незалежно від швидкості — вони націлені на транспортні засоби, що рухаються занадто близько, а не на ті, що просто перевищують швидкість.

Фізично, на швидкості 120 км/год, потрібно понад 80 метрів, щоб повністю зупинитися. А якщо дорожні умови погані — ще більше. Правило 70 метрів дає водіям буфер, хоча безпечна дистанція слідування може бути довшою в реальності.

«Той, хто їде занадто близько до транспортного засобу попереду, ризикує отримати штраф у розмірі 200 євро або більше, а також чотири штрафні бали у водійських правах. Постійне їзда позаду в аваріях може призвести до штрафів до 500 євро та 6-бального штрафу. Багато іспанців вважають це занадто складним і тому називають новий захід „штрафною машиною“, що не має нічого спільного з безпекою», — йдеться у матеріалі.

У чому складність

Однак в Іспанії незабаром виникли розбіжності щодо технології, контролю та юридичної доцільності. Опоненти стверджують, що водії не мають можливості точно виміряти відстань у 70 метрів. Щобільше, відстань може швидко змінитися, якщо інші транспортні засоби раптово злиються.

Також виникає плутанина в заторах: якщо автомобілі змушені їхати дуже близько, як водії можуть уникнути автоматичних штрафів? Знаки кажуть «мінімальна відстань», але насправді рух часто цього не дозволяє.

«Значна юридична критика полягає в тому, що жодна бортова система транспортного засобу наразі не відображає точну відстань у метрах, що ускладнює дотримання вимог. Без чіткого заходу, дотримання такого правила вважається юридично та практично сумнівним, і може призвести до успішних апеляцій на штрафи», — пояснюють аналітики.

Як контролювати дистанцію

Іспанське дорожнє управління DGT (Dirección General de Tráfico) рекомендує використовувати:

правило 2 секунд — коли автомобіль попереду проїжджає повз фіксований маркер, намагайтеся проїхати його щонайменше через дві секунди після того, як він його проїхав. За поганої погоди або при низькій видимості збільште час до трьох або чотирьох секунд. Однак водії вважають це правило непрактичним на практиці;

правило «квадрата швидкості» — зведіть свою швидкість у квадрат і відкиньте останню цифру. Наприклад, при швидкості 120 км/год → 120² = 14400 → відкиньте останню цифру → 144 м. Це перевищує 70 м, що забезпечує безпечний запас.

Для прикладу зауважується, що бельгійські правила дорожнього руху не вказують мінімальної відстані між транспортними засобами. При цьому вони чітко фіксують: як водій ви повинні мати можливість зупинитися за будь-яких обставин чи наявності непередбачуваної перешкоди.

Ми писали про знак із зображенням, що нагадує чорну голову, який може здивувати багатьох водіїв. Його можна зустріти на дорогах Італії.

Слід зауважити, що знак не має нічого спільного з поліцейськими відділками. Він попереджає автомобілістів, що попереду встановлена камера контролю швидкості. Попередження, як визначають місцеві правила, має бути розміщене на відстані не більше 4 кілометрів. А точна дистанція залежить від типу дороги: