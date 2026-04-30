Кожна така ракета виробництва Lockheed Martin коштує близько 15 мільйонів доларів / © Associated Press

Центральне командування США звернулося до Пентагону із запитом на перекидання гіперзвукових ракет Dark Eagle на Близький Схід для потенційних ударів по цілях на території Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, ознайомлене зі змістом запиту.

За даними агентства, CENTCOM хоче отримати далекобійнішу систему після того, як Іран перемістив частину пускових установок балістичних ракет за межі досяжності американських Precision Strike Missile.

У разі схвалення це буде перше розгортання гіперзвукової ракети Dark Eagle, також відомої як Long-Range Hypersonic Weapon. Bloomberg зазначає, що її розробка суттєво відставала від графіка, а сама система досі не вважається повністю боєздатною.

Що відомо про ракету Dark Eagle

Американські військові успішно протестували гіперзвукову ракету Long Range Hypersonic Weapon, відому як Dark Eagle.

У Департаменті оборони США розповіли, що її запустили з космодрому на мисі Канаверал на сході Флориди.

«Наближаючись до першої поставки цієї зброї нашої армії, ми розвиваємося, щоб інтегрувати Conventional Prompt Strike в наші надводні та підводні кораблі, щоб допомогти нам залишатися визначною бойовою силою у світі», — розповіли у Пентагоні.

Вона може долати відстань до 3 тисяч км при швидкості польоту у 4,9 Мах.

На розробку нового для компанії покоління ракет знадобилося 7 років, що насправді не так багато для гіперзвукових систем озброєння, особливо таких компактних, як Mako.

