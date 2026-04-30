Новий етап війни: США готують гіперзвукові ракети Dark Eagle — куди полетять
США наближаються до розгортання нової гіперзвукової ракетної системи Dark Eagle, яка здатна уражати цілі на відстані до 3 500 км.
Центральне командування США звернулося до Пентагону із запитом на перекидання гіперзвукових ракет Dark Eagle на Близький Схід для потенційних ударів по цілях на території Ірану.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, ознайомлене зі змістом запиту.
За даними агентства, CENTCOM хоче отримати далекобійнішу систему після того, як Іран перемістив частину пускових установок балістичних ракет за межі досяжності американських Precision Strike Missile.
У разі схвалення це буде перше розгортання гіперзвукової ракети Dark Eagle, також відомої як Long-Range Hypersonic Weapon. Bloomberg зазначає, що її розробка суттєво відставала від графіка, а сама система досі не вважається повністю боєздатною.
Що відомо про ракету Dark Eagle
Американські військові успішно протестували гіперзвукову ракету Long Range Hypersonic Weapon, відому як Dark Eagle.
У Департаменті оборони США розповіли, що її запустили з космодрому на мисі Канаверал на сході Флориди.
«Наближаючись до першої поставки цієї зброї нашої армії, ми розвиваємося, щоб інтегрувати Conventional Prompt Strike в наші надводні та підводні кораблі, щоб допомогти нам залишатися визначною бойовою силою у світі», — розповіли у Пентагоні.
Вона може долати відстань до 3 тисяч км при швидкості польоту у 4,9 Мах.
На розробку нового для компанії покоління ракет знадобилося 7 років, що насправді не так багато для гіперзвукових систем озброєння, особливо таких компактних, як Mako.