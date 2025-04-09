Новий фронт Путіна: Британія б’є на сполох через ситуацію в Західних Балканах

Британія б’є на сполох через ситуацію в Західних Балканах / © ТСН.ua

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На тлі повномасштабної війни Росії проти України, Лондон попереджає, що Західні Балкани можуть стати наступною мішенню Кремля. Велика Британія закликає Євросоюз до активнішого включення шести країн регіону до своїх лав, щоб запобігти посиленню впливу Москви.

Про це пише Politico.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту до регіону, повідомляє Politico.

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“У цей час, коли в Європі йде війна і Росія чинить на регіон сильний вплив, було б безглуздо відволікатися від Західних Балкан, де все ще існують проблеми, які ще вирішити”, — сказав Леммі.

У Лондоні прямо вказують, що Путін зацікавлений у збереженні дестабілізованої ситуації в регіоні, використовуючи гібридні методи — кібератаки, дезінформацію, політичний вплив і підтримку радикальних груп.

За словами британських чиновників, Москва прагне посилити етнічну напругу, зокрема в Боснії і Герцеговині, де триває конфлікт навколо дій сербського лідера Мілорада Додіка. Не вщухає й напруження між Сербією та Косовом, які звинувачують одне одного у репресіях та насильстві.

“Зараз вони мають рухатися вперед, інакше вони продовжать бути ігровим майданчиком Росії”, — зазначив один із британських посадовців, наголосивши, що для країн регіону відкривається “досить маленьке вікно” можливостей.

На думку експертів, зволікання з євроінтеграцією може відкрити Кремлю шлях до нового епіцентру нестабільності — просто під боком у Євросоюзу.