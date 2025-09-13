- Дата публікації
Новий iPhone заборонили продавати у Китаї
В Apple не отримали дозвіл на продаж iPhone Air у Китаї через eSIM.
Корпорація Apple не змогла отримати дозвіл на продаж iPhone Air у Китаї.
Про це повідомляє видання South China Morning Post (SCMP).
Американській компанії довелося відкласти старт продажу ультратонкого iPhone Air. Водночас решта смартфонів серії iPhone 17 буде доступна від 19 вересня як у Китаї, так і по всьому світу. Причиною назвали необхідність отримання дозволу від місцевого регулятора через технологію eSIM.
Для запуску обладнання з eSIM у Китаї потрібний дозвіл регулюючих органів. Також раніше Apple співпрацювала в регіоні тільки з оператором China Unicom, який мав такий дозвіл. Однак від 2025 року IT-гігант почав працювати і з China Mobile, і China Telecom, у яких цієї ліцензії, напевно, немає.
Скоріше всього, iPhone Air з’явиться у китайському продажу після усунення нормативних бар’єрів.
Нагадаємо, компанія представила чотири нових смартфона: iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max, а також Air. У лінійці більше немає базової моделі зі збільшеним дисплеєм Plus, її місце заняв ультратонкий 17 Air з товщиною корпусу 5,6 міліметра.
Видання Forbes повідомляє, що українські ритейлери готуються до старту продажів iPhone 17. У продаж смартфони надійдуть від 26–27 вересня — на тиждень пізніше, ніж у США.
Уже зараз деякі українські онлайн-магазини пропонують оформити передзамовлення, а подекуди вимагають передоплату в розмірі 5% від вартості пристрою. За даними Forbes, ціни зростуть на 10%.