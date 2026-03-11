Новий лідер Ірану міг потрапити під удари США та Ізраїлю — що відомо

Моджтаба Хаменеї / © Фото з відкритих джерел

За оцінкою ізраїльської розвідки, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легке поранення під час спільних ударів США та Ізраїлю по території країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

За його словами, саме цим може пояснюватися те, що новий лідер Ірану останнім часом не з’являється на публіці.

Як Моджтаба Хаменеї став лідером Ірану

Новим верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї — син загиблого аятоли Алі Хаменеї.

За даними джерел, Корпус вартових ісламської революції активно підтримав його кандидатуру, вважаючи його більш лояльним і таким, що підтримуватиме жорстку політику силових структур.

Деякі іранські джерела вважають, що його призначення може призвести до більш агресивної зовнішньої політики та посилення внутрішніх репресій.

Чому його призначення викликало суперечки

56-річний Моджтаба Хаменеї раніше не обіймав державних посад, однак давно вважається впливовою фігурою в іранських релігійно-політичних колах.

Він також має тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції та перебуває під санкціями США з 2019 року.

Його призначення викликало суперечки в іранській еліті, адже в політичній традиції Ірану після Ісламської революції передача влади від батька до сина не вважається прийнятною практикою.

Роль верховного лідера Ірану

Посада верховного лідера є найвищою в політичній системі Ірану.

Вона передбачає контроль над ключовими державними рішеннями: військовою політикою, судовою системою, силовими структурами.

Фактично саме верховний лідер має вирішальний вплив на внутрішню та зовнішню політику країни.

Ізраїль і США вже зробили жорсткі заяви

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що новий лідер Ірану не зможе довго утримувати владу без підтримки міжнародної спільноти.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац попередив, що будь-який наступник попереднього іранського лідера може стати мішенню для ліквідації.

Нагадаємо, колишній верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час масштабного удару США та Ізраїлю по Тегерану, коли по об’єкту, де він перебував, було скинуто близько 30 бомб.

Також повідомлялось, що Ізраїль розпочав другу хвилю ударів по столиці Ірану Тегерану, а також атакував передмістя Бейрута в Лівані. Водночас Іран запустив ракети у бік території Ізраїлю.