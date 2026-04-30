Новий лідер Угорщини пішов шляхом Орбана у відносинах з Україною: Bloomberg про ультиматум Мадяра

Петер Мадяр / © Associated Press

Реклама

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр, ймовірно, підеш шляхом свого попередника і суперника Віктора Орбана у політиці щодо України та вимог до нашої держави.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел видання, Петер Мадяр хоче бачити більше прав для меншини своєї країни в Україні, перш ніж схвалити офіційні переговори Києва щодо вступу до Європейського Союзу.

Реклама

Це питання виникло під час зустрічі в середу між Мадяром та президентом Європейської ради Антоніо Костою в Брюсселі. ЄС тисне на Мадяра, щоб той відмовився від опору офіційному початку переговорів про членство з Україною, повідомили джерела Bloomberg на умовах анонімності.

Мадяр висунув умови, які здебільшого перегукуються з переліком із 11 вимог, які у 2024 році Києву представив його попередник Віктор Орбан, що стосувалися прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою.

Жорстка позиція нового угорського лідера, ймовірно, розчарує чиновників у Києві та Брюсселі, які сподівалися, що відхід Орбана додасть імпульсу заявці України про членство, особливо коли йдеться про офіційне відкриття переговорів щодо кількох політичних документів, де країна виконала необхідні критерії.

Орбан блокував цей процес, стверджуючи, що права угорської меншини в Україні потребують посилення. Київ заявив, що готовий виконати окреслені умови, і неодноразово заявляв, що права угорської меншини в країні захищені.

Реклама

Раніше цього тижня Мадяр заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні, щоб обговорити це питання, і ультимативно додав, що зустріч має бути проведене у Берегово на Закарпатті, де найбільша угорська меншина.

«Настав час для України покласти край обмеженням, які діяли понад десять років», — написав Мадяр на X. Він сказав, що етнічні угорці, які проживають там, повинні «відновити всі свої культурні, мовні, адміністративні права та права на вищу освіту, щоб вони могли знову стати рівноправними та шанованими громадянами України».

Немає реальної проблеми

У четвер Зеленський заявив Bloomberg News, що проведе двосторонню зустріч з Мадяром або зустрінеться з ним «в іншому форматі». Він також спробував применшити будь-які потенційні складні моменти у відносинах з Угорщиною, заявивши, що Київ їх вирішує.

«Ми працюємо над усіма питаннями, що стосуються нашої угорської меншини», — сказав Зеленський у телефонному інтерв’ю. «Вони наші громадяни, як і всі інші».

Реклама

«Можливо, ще не все вирішено. Але, чесно кажучи, тут немає жодної реальної проблеми», — сказав президент.

Хоча Мадяр, який складе присягу на початку наступного місяця, пообіцяв відновити верховенство права в Угорщині та повернути свою країну до європейського кола, він поділяє позицію Орбана, що Будапешт несе відповідальність за етнічних угорців у сусідніх країнах. Його позиція вже викликала тертя з іншим сусідом і членом ЄС — Словаччиною.

Раніше в Офісі президента прокоментували ініціативу Петера Мадяра щодо зустрічі з Володимиром Зеленським на Закарпатті.

Новини партнерів