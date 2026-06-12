Ебола в Конго / © Associated Press

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Спалах смертоносної лихоманки Ебола, який охопив Демократичну Республіку Конго, міг розпочатися з похорон ймовірно інфікованого пастора, труна якого тріснула під час багатогодинної дороги з моргу до місця його останнього спочинку.

Про такі висновки попереднього епідеміологічного розслідування повідомляє Reuters.

Агентство зібрало ланцюжок подій, що міг стати однією з відправних точок спалаху Еболи в Конго, який вже спричинив понад 120 смертей та понад 600 випадків інфікування.

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Одним із перших поширювачів віруса міг стати 44-річний конголезький пастор Палуку Макунді Деніс — а точніше, його тіло під час похорон.

На початку лютого пастор помер у лікарні міста Буніа, де нині лютує епідемія. Однак спалаху хвороби ще не фіксували, тож жодних тестів на Еболу пастору не робили. За словами трьох лікарів та медсестри, ймовірною причиною смерті тоді назвали перитоніт, важку черевну інфекцію.

Девід Хейманн, професор інфекційних захворювань Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, у коментарі Reuters пояснив, що перитоніт може бути одним із проявів важкої стадії інфікування Еболою.

Дерев’яну труну завантажили у старий позашляховик, склавши задні сидіння. Водночас на труні сиділо кілька молодших родичів небіжчика. Переповнена автівка мала подолати тригодинний шлях. Тож машину сильно підкидало на вибоїнах, камінні та ярах. Поки позашляховик дісталася Монгбвалу, труна тріснула, зламавшись під вагою тих, хто на ній сидів.

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На похоронах на місцевому цвинтарі зібралися понад 80 родичів, друзів та сусідів небіжчика. У наступні дні кілька після поховання члени місцевої громади почали хворіти. А протягом двох тижнів після похорону було зареєстровано майже 50 смертей, у багатьох жертв спостерігалися симптоми Еболи: лихоманка, блювота, кровотеча.

У Конго погіршується ситуація з вірусом Еболи

В Уганді вжиті заходи виявилися ефективними у стриманні лихоманки, у той час як в Конго потенціал швидкого поширення цього вірусу є дуже високий.

Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила ризик перетворення штаму Еболи на національний спалах у Демократичній Республіці Конго до «дуже високого».

«Зараз ми переглядаємо нашу оцінку ризику до дуже високого на національному рівні, високого на регіональному рівні та низького на глобальному рівні», — заявив журналістам голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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«Потенціал швидкого поширення цього вірусу високий, дуже високий, і це змінило всю динаміку», — сказав Абдірахман Махамуд, директор ВООЗ з питань реагування на надзвичайні ситуації.

Тим часом у сусідній Уганді, за словами Тедроса, вжиті заходи, які включаючи інтенсивне відстеження контактів та скасування масових зібрань, виявилися ефективними у стримуванні поширення вірусу.

Що таке Ебола

Вірус було вперше виявлено 1976 року біля річки Ебола на території нинішнього Конго. Перші спалахи сталися у віддалених селах Центральної Африки, що розташовані поблизу тропічних лісів. Хвороба, що викликається вірусом Ебола — важке, часто смертельне захворювання людини та приматів.

Вірус передається людям від диких тварин, таких як крилани, дикобрази та примати. Ебола поширюється під час безпосереднього контакту з кров’ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих людей, а також поверхнями і предметами, забрудненими цими рідинами.

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Симптоми включають лихоманку, сильну стомлюваність, головний біль, біль у м’язах, біль у горлі, блювання та діарею. У важких випадках хвороба може призвести до кровотеч, поліорганної недостатності та смерті.

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