Новий міністр оборони Великої Британії зробив важливу заяву про підтримку України

Ден Джарвіс про підтримку України / © Getty Images

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Новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс перед зустріччю міністрів оборони НАТО і засіданням «Рамштайну» заявив, що підтримка України є ключовим пріоритетом у роботі з союзниками НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Підтримка України є ключовим пріоритетом НАТО: заява міністра оборони Великої Британії

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що забезпечення підтримки України стане головним напрямком його роботи під час взаємодії із союзниками Північноатлантичного альянсу.

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Відповідну заяву урядовець зробив напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО та чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Ден Джарвіс окремо відзначив важливість особистої участі президента України Володимира Зеленського у цих заходах.

«Ми всі вшановані присутністю тут президента Зеленського. Це гарна нагода переконатися, що робимо усе можливе, щоб підтримати Україну в боротьбі проти варварського вторгнення Путіна», — сказав Джарвіс.

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Нагадаємо, що 11 червня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про свою відставку, опублікувавши офіційну заяву на платформі X. Головною причиною такого рішення стали розбіжності з прем’єр-міністром Кіром Стармером щодо фінансування оборонного сектора.

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Гілі звинуватив уряд у нездатності забезпечити належні кошти для протидії загрозам, що зростають. За словами ексміністра, затверджена Спільна Стратегія оборони (SDR) та новий план інвестицій вимагали додаткових фінансових рішень для трансформації Збройних сил.

Проте Стармер вирішив оголосити план без очікуваного збільшення бюджету армії. Гілі наголосив, що Велика Британія має встановити ціль у 3% ВВП на оборону до 2030 року, зважаючи на загрозу РФ та аналогічні дії країн-союзників.

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