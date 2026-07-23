Новий очільник МЗС Британії зробив гучну заяву про Україну: що пообіцяв Ед Мілібенд

Ед Мілібенд / © Associated Press

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Новим міністром закордонних справ Великої Британії став Ед Мілібенд, який після призначення заявив, що одним із ключових завдань британської зовнішньої політики залишиться незмінна підтримка України у протистоянні російській агресії.

Про це він повідомив у першій заяві після вступу на посаду, оприлюдненій на сайті британського Форин-офісу.

За словами нового очільника британської дипломатії, Велика Британія й надалі відстоюватиме демократію, свободу та верховенство права на міжнародній арені.

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«Я буду держсекретарем із закордонних справ, який бореться за інтереси Великої Британії та наші цінності демократії, свободи й верховенства права на світовій арені. Нині, в часи найбільшої нестабільності та загроз для міжнародного права йа демократії від часу Другої світової війни, ці цінності є як ніколи важливими», — наголосив він.

Підтримка України — серед пріоритетів

Ед Мілібенд підтвердив, що уряд Великої Британії не змінюватиме курс щодо підтримки України.

«Відстоювати наші інтереси й цінності означає продовжувати стояти пліч-о-пліч із народом України супроти незаконного російського вторгнення — так, як Британія робила це протягом останніх чотирьох років», — заявив він.

Одразу після вступу на посаду 21 липня Мілібенд провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою.

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За інформацією українського МЗС, сторони домовилися продовжувати військову підтримку України, зміцнювати двосторонню співпрацю, допомагати українській енергетиці напередодні зимового періоду та посилювати санкційний і дипломатичний тиск на Росію.

Сибіга також запросив британського колегу відвідати Київ.

ЄС, США та безпека світу

У своїй програмній заяві новий очільник Форин-офісу окреслив основні напрями британської дипломатії.

Окрім продовження підтримки України, серед пріоритетів він назвав:

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зміцнення відносин Великої Британії з Європейським Союзом;

підтримку «сильного, тривалого й необхідного альянсу зі Сполученими Штатами»;

зусилля для припинення війни в Ірані;

забезпечення свободи судноплавства через Ормузьку протоку;

досягнення тривалого миру між Ізраїлем і Палестиною.

Відносини з адміністрацією Дональда Трампа можуть стати першим випробуванням.

Британські та американські медіа звертають увагу, що одним із найскладніших викликів для нового міністра стане налагодження взаємин з командою президента США Дональда Трампа.

Причиною стали різкі висловлювання Мілібенда на адресу Трампа 2016 року, коли він називав майбутнього президента США «расистом», «мізогіном» і людиною, яка публічно визнавала сексуальні домагання. Після призначення на посаду голови британського МЗС ці заяви знову набули розголосу, як і його участь в акціях протесту проти Трампа в Лондоні.

За даними Financial Times, окремі представники оточення американського президента намагалися переконати британський уряд не призначати Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ. Один зі співрозмовників The Independent, близький до адміністрації Трампа, заявив, що новому голові Форин-офісу доведеться докласти значних дипломатичних зусиль для відновлення довіри.

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Сам Дональд Трамп наразі публічно не коментував призначення британського дипломата.

Суперечки навколо рішення щодо Сирії

Критика на адресу Мілібенда звучить і всередині Великої Британії.

Частина політиків досі згадує його рішення як тодішнього лідера Лейбористської партії 2013 року виступити проти військового втручання Великої Британії в Сирії після застосування режимом Башара Асада хімічної зброї.

Опоненти Еда Мілібенда, серед яких представники Консервативної партії та окремі його однопартійці, вважають, що відсутність жорсткої реакції Заходу тоді стала одним із факторів подальшої агресивної політики Кремля, яка зрештою призвела до анексії Криму та повномасштабної війни проти України.

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Зокрема, The Telegraph опублікувала колонку, у якій призначення Мілібенда назвала помилкою. Матеріал підтримав колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який заявив, що безкарність режиму Асада стала одним із чинників подальшої агресії Володимира Путіна.

Сам Мілібенд після падіння режиму Асада в інтерв’ю BBC 2024 року заявляв, що не шкодує про свою позицію десятирічної давності. За його словами, він вітав падіння сирійського диктатора, однак не переконаний, що військове втручання Великої Британії 2013-го обов’язково призвело б до його повалення.

Нагадаємо, на конференції керівної Лейбористської партії Великої Британії 17 липня офіційно оголосили нового лідера політичної сили. Ним став Енді Бернем, який 20 липня змінив Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра країни.

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