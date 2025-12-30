- Дата публікації
-
Категорія
Світ
- Кількість переглядів
- 431
- Час на прочитання
- 3 хв
Новий палац Путіна в Криму з особистою клінікою та СПА: розслідувачі вразили деталями (фто, відео)
У новому путінському маєтку є особиста клініка з операційною, величезний спа-центр і вертолітний майданчик.
Розслідувачі російського Фонду боротьби з корупцією знайшли новий палац правителя РФ Володимира Путіна на березі Чорного моря — цього разу в тимчасово окупованому Криму. У новому путінському маєтку є особиста клініка з операційною, величезний спа-центр і вертолітний майданчик.
Про це повідомляє ФБК.
«Спочатку на місці цього палацу була будівля пансіонату „Мис Айя“. Але потім місце сподобалося Віктору Януковичу, який все там зламав, вирубав реліктові дерева і почав будувати собі літню дачу. Після того, як Путін у 2014 році анексував Крим, майно у Януковича відібрали і передали у державну власність», — пишуть розслідувачі. І зазначають, що тепер тут справжній палац.
Повідомляється, що головний будинок має площу понад 9000 м², будинок для прийому гостей — майже 5000 м². Також на ділянці є окремі будівлі для персоналу, технічні споруди і новий вертолітний майданчик. А внизу власна набережна, пірс і штучний пляж з білим піском.
За даними ФБК, будівництво коштувало приблизно в 10 мільярдів рублів (майже 130 мільйонів доларів — ред.).
«Цей палац побудований на ті ж гроші і за тією ж схемою „гаманців“, що і палац в Геленджику. За документами об’єкт оформлений через ланцюжок фірм. Формальним власником вказано ТОВ „Берег“, пов’язане з компанією „Голден Гейт“ із засекреченими власниками. У довіреностях фігурують ті ж юристи, що й в історії з палацом у Геленджику — Бєлкін, Ульянов і Шахов. У технічному завданні на інтер’єри прямо вказані вимоги ФСО, що виключає версію про „приватну дачу“: ФСО охороняє виключно президента», — йдеться у розслідуванні.
Ключовим підрядником виступала керуюча компанія «Кредо», яка раніше будувала і обслуговувала офіційні та неофіційні резиденції Путіна в Геленджику, Валдаї та Красній Поляні.
Розслідувачі оприлюднили поверхові плани і фотографії інтер’єрів палацу — головного будинку і гостьового.
У головному будинку на верхньому поверсі є величезна спальня, в дальньому кутку якої стоїть «опромінювач-рециркулятор повітря» (такі часто ставлять у лікарнях, поліклініках та інших медичних закладах — там всередині ультрафіолетові лампи, які знезаражують повітря, вбивають бактерії і віруси, і такі помічали в кабінеті і кремлівській квартирі Путіна — ред.).
У величезних ванних кімнатах — площею по 50 квадратних метрів — на підлозі і стінах мармур, а сходи, поручні і джакузі в позолоті.
ФБК зазначає, що тільки крани, гачки для одягу і тримачі для туалетного паперу (у вигляді трояндочок в одній ванній кімнаті і у вигляді драконів — в іншій) коштують понад 22 мільйони рублів (понад 280 тисяч доларів).
Поверхом нижче розташована приватна лікарня. У ній є кабінет лікаря загальної практики (з апаратом УЗД, столом для масажу, обладнанням для дослідження аналізів, електрокардіографом, апаратом для фізіотерапії тощо) і кабінет стоматолога (зі стоматологічною установкою, рентгенапаратом, операційним стоматологічним мікроскопом, ультразвуком тощо).
Також на цьому поверсі є операційна з апаратом ШВЛ, дефібрилятором-монітором, апаратом для наркозу, обладнанням для моніторингу стану пацієнта, рентгеном, апаратами для гастроскопії та колоноскопії тощо.
Також зазначається, що до складу путінського медцентру входять мийна та стерилізаційна кімнати, приміщення кисневих концентраторів, приміщення для зберігання медичних відходів і передопераційна, в яких є понад три сотні одиниць обладнання та інструментів.
На цьому ж поверсі в лівому крилі розташований спа-центр з басейном, гігантським телевізором, контрастними купелями (які є у всіх палацах Путіна), душовою вартістю 6 мільйонів рублів (77 тисяч доларів — ред.), хамамом, кабінетом сухого флоатінгу, масажним кабінетом з, серед іншого, кріслом для обмивання ніг, а також кріокамерою.
На цокольному поверсі розташована зона розваг з кінозалом на вісім місць, клубом, більярдною, сигарною і винним погребом (або дегустаційною з холодильниками для хамона і сиру), гігантським увігнутим акваріумом висотою 3 і шириною 5 метрів, відкритим басейном і аквадискотекою.