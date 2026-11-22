Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що претензії Росії на встановлення сфер впливу над іншими державами не мають реальних підстав. Він також поставив під сумнів здатність Москви та Вашингтона диктувати умови слабшим країнам.

Говорячи про можливість нового розподілу сфер впливу між великими державами, Сікорський нагадав про Ялтинську конференцію 1945 року.

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«Згадаймо, чим була Ялта. Це було підтвердження та легітимізація сфер впливу, які вже перебували під контролем американських і радянських військ», — зазначив польський міністр.

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За його словами, нинішня ситуація суттєво відрізняється від тієї, що склалася після Другої світової війни.

«Сьогодні дві великі держави — Сполучені Штати та Росія — принаймні в нашому регіоні, не здатні виграти війни проти значно слабших супротивників», — наголосив Сікорський.

Саме тому, на думку очільника польського МЗС, спроби Кремля претендувати на контроль над державами, які не перебувають під владою Росії, позбавлені реального підґрунтя.

«Тому розмови Росії про встановлення російської сфери впливу над країнами, які вона наразі не контролює або не може підкорити, є абсолютно нереалістичними», — підсумував дипломат.

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Зустріч Трампа, Путіна та Сі в Китаї: чому не відбулася «Ялта-2»

Нагадаємо, 19 листопада в китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Переговори тривали близько півтори години, а їхнім головним публічним результатом стала спільна декларація щодо стратегічної стабільності та міжнародної безпеки.

Водночас у документі не згадали ані війну Росії проти України, ані питання безпеки Європи. Конкретних домовленостей щодо цих тем також не оприлюднили.

За версією Кремля, Україна була головною темою окремої розмови Трампа з Путіним. Однак станом на вечір 19 листопада американський президент не розкрив подробиць цих переговорів.

Попри спроби представити саміт як історичну «Ялту-2», його результати виявилися значно скромнішими за очікування. Помічник Путіна Юрій Ушаков не відповів на запитання про таке порівняння, а очільник МЗС РФ Сергій Лавров роздратовано відреагував на аналогічну тему.

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Чому саміт не став новою «Ялтою» та навіщо лідерам трьох держав знадобилася ця зустріч — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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