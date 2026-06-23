Новий поворот Трампа у війні РФ проти України розлютив Кремль — FT

Трамп і Путін / © ТСН.ua

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Росія звинуватила США у відмові від ролі посередника у війні проти України після того, як президент Дональд Трамп, за даними західних ЗМІ, знову почав демонструвати більшу підтримку Києва.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Вашингтон нібито «відходить від ролі об’єктивного посередника» та «забув» про попередні заяви Трампа, які були ближчими до позиції Москви.

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За інформацією Financial Times, під час саміту G7 минулого тижня Трамп був «дуже вражений і захоплений» українськими ударами далекого радіуса дії по цілях у глибині території Росії. Також американський президент погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

Останні атаки України, зокрема по військових об’єктах поблизу Москви та нафтопереробному заводу неподалік столиці РФ, здійснювалися за підтримки американської розвідки, повідомляють джерела видання. Союзники США закликали Вашингтон продовжувати таку допомогу.

У Кремлі дедалі більше невдоволені тим, що США не змогли завершити війну на умовах, вигідних для Москви. Лавров заявив, що Росія тепер зосередиться на досягненні цілей повномасштабного вторгнення, оскільки «надії на США як чесного посередника давно зникли».

Водночас західні чиновники зазначають, що позиція Вашингтона щодо війни могла змінитися. Якщо ще у березні американські розвідники вважали, що Росія має перевагу на полі бою, то останніми місяцями представники США дедалі частіше говорять, що Москва не зможе досягти своїх початкових цілей.

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив цього місяця під час слухань у Сенаті, що Росія «точно не досягне цілей, які вона поставила перед собою на першому етапі», а можливо, не зможе реалізувати навіть вимоги, які зараз висуває на переговорах.

Українські чиновники повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп стає прихильнішим до посилення підтримки Києва та може бути готовим чинити більший тиск на Росію.

Київ отримує більше підтримки Заходу?

Водночас в Україні залишаються обережними через попередні випадки, коли американський лідер давав обіцянки, але не виконував їх, а також через його позитивні висловлювання на адресу Володимира Путіна.

Після зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами на саміті G7 українська сторона заявила про прогрес у питаннях постачання ракет-перехоплювачів Patriot та дозволів на виробництво західної зброї.

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За словами Зеленського, Трамп і Рубіо вперше позитивно відреагували на питання ліцензій для виробництва ракет Patriot. Президент України заявив, що тепер необхідне лише особисте схвалення американського лідера.

«Усі погоджуються, що зараз у нас є всі технічні можливості для початку виробництва ракет для систем Patriot», — сказав Зеленський.

Тим часом у Москві заявляють, що українські далекобійні удари є нібито проявом «відчаю» через просування російських військ. Путін звинуватив Україну в атаках на цивільну інфраструктуру та заявив про готовність РФ реагувати на «зовнішні й внутрішні загрози».

Західні військові чиновники вважають, що українські технологічні розробки, зокрема у сфері безпілотників, допомогли сповільнити російські сили та завдати значних втрат інфраструктурі РФ далеко від лінії фронту.

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За даними FT, розчарування Москви політикою Трампа накопичувалося ще від літа 2025 року. Росія очікувала, що американський президент допоможе домогтися максималістських вимог Кремля щодо війни, однак зміна позиції Вашингтона підірвала ці очікування.

Лавров натякнув, що у Кремлі тепер із підозрою ставляться до попередніх дипломатичних контактів зі США, заявивши: «Що сталося — те сталося».

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