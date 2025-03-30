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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Хто отримає острів: новий прем’єр Гренландії відповів Трампу

Президент США Дональд Трамп не отримає арктичний острів, заявив Єнс-Фредерік Нільсен.

Автор публікації
Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Єнс-Фредерік Нільсен

Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен / © Getty Images

Сполучені Штати не отримають Гренландію, заявив новий прем’єр Єнс-Фредерік Нільсен. За його словами, острів належить його жителям.

Про це заявив новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, передає LBC.

«Президент Трамп каже, що Сполучені Штати отримають Гренландію. З вашого дозволу, я чітко відповім: США її не отримають. Ми не належимо нікому. Ми самі визначаємо своє майбутнє», — написав Нільсен.

Прем’єр додав, що громадяни Гренландії не мають «діяти від страху».

«Ми повинні відповісти миром, гідністю та єдністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко, ясно і спокійно показати американському президентові, що Гренландія наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому», — сказав Нільсен.

Нагадаємо, що Гренландія належить Королівству Данії. На найбільшому в світі острові проживають близько 57 тис. людей. Крім стратегічної безпекової важливості, територія багата на цінні копалини.

Тим часом прем’єрка Данії теж кинула виклик США у суперечці через Гренландію. Метте Фредеріксен відповіла на заяву віцепрезидента США Джея Ді Венса, в якій він розкритикував ставлення данського уряду до Гренландії — автономної території Королівства Данія.

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