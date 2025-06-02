Кароль Навроцький зробив першу заяву після своєї перемоги на президентських виборах у Польщі / © Associated Press

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Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький вперше на посаді звернувся до громадян. Він подякував виборцям за підтримку та зазначив, що гідно представлятиме країну на міжнародній арені.

Про це він написав у соцмережі Х 2 червня.

«Позаду нас — важка, а часом і жорстока виборча кампанія. Ви, віддавши свої голоси, обрали мене на посаду президента Республіки Польща. Це велика відповідальність і зобов’язання. Я приймаю це рішення зі смиренням і повагою», — написав Кароль Навроцький.

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Він зазначив, що весь час протягом виборчої кампанії відчував підтримку не лише в Польщі, а й за кордоном.

Навроцький наголосив, що його перемога на виборах свідчить про прагнення поляків жити в безпечній та економічно сильній країні.

«Країні, що має вплив у міжнародних, європейських та трансатлантичних відносинах… дбає про свої багатовікові традиції та поважає власну історію», — зазначив він.

Навроцький пообіцяв зробити все можливе, щоб виправдати очікування польських виборців.

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«Можете бути впевнені, що як глава держави я не залишу поза увагою жодне з питань, важливих для Польщі та польського народу. Я буду гідно представляти вас на міжнародній арені, дбаючи про те, щоб до Польщі ставилися як до суб’єкта», — наголосив Навроцький.

Нагадаємо, Кароль Навроцький переміг на виборах у Польщі 1 червня. У другому турі поляки віддали йому перевагу о 1,78% голосів. Новий президент — євроскептик і консерватор, зокрема, він проти членства України в НАТО. Провладний кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський фінішував з 49,11%.

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