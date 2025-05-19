Новий президент Польщі: що зміниться для українських біженців

Українські біженці / © ТСН.ua

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Повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч розповів, чи варто очікувати якихось змін у соціальній підтримці українських біженців після президентських виборів.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Журналісти зауважили, що висуванець у президенти Польщі від правої партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький заявив, що соціальні виплати мають виплачуватися перш за все полякам. А його конкурент, проєвропейський кандидат Рафал Тшасковський пропонував позбавити українців, які не працюють, певних соціальних виплат. Багато інших кандидатів поділяли більш-менш схожі ідеї.

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У відповідь на це Лукасєвіч попросив судити «нас за діями, а не за оголошеннями та прогнозами на майбутнє».

«Польська система соціальних виплат постійно трансформується. У нас є власне внутрішнє обговорення того, що робити з так званою програмою «800+». Це відома програма підтримки сімей з дітьми. Тож ми ведемо це обговорення самостійно, і трансформація буде цілком природною для наших власних інтересів. Українські біженці, громадяни України є частиною цієї системи, і вони будуть підпадати під зміни, які застосовуються до всіх, хто є частиною програми», — розповів повірений у справах Польщі в Україні.

Він сказав, що є деякі невеликі корективи. Лукасєвіч навів приклад того, що змінилося з соцвиплатами за останні два роки.

«Отже, ми говоримо про невеликі виплати, такі як 40 злотих на місяць для сімей, які прийняли біженців. Потрібно було лише зміцнити систему, зробити її більш прозорою та такою, що відповідає нормам. Тобто це не так уже й багато — від людей вимагається лише, щоб вони відправляли своїх дітей до школи як основну умову для отримання цієї виплати. І саме навколо цього зараз точиться дискусія», — розповів посадовець.

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Він зазначив, що дискусія триватиме, система змінюватиметься, але це відбуватиметься відповідно до загальних вимог.

«Йдеться радше про зміну загальної структури, а не про окремі соціальні групи в Польщі, тому що, звичайно, варто зазначити, що ми приймаємо понад мільйон українських біженців, які є нашими мешканцями, нашими гостями, нашими друзями, нашими колегами, частиною нашого бізнес-середовища. Вони сплачують податки, і вони зазнають усіх необхідних змін», — заявив Лукасєвіч.

Нагадаємо, за останніми результатами голосування на президентських виборах у Польщі, наразі лідирує Тшасковський з 31,2% голосів, на другому місці — Навроцький з 29,7% голосів.

До слова, під час своєї передвиборчої кампанії Навроцький заявляв, що Україна не зможе приєднатися до НАТО або Євросоюзу, якщо не визнає своєї відповідальності за Волинську трагедію 1943 року.

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