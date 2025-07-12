Новий президент Польщі звернувся до Зеленського із важливою заявою

Кароль Навроцький / © Associated Press

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Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який офіційно вступить на посаду 6 серпня, звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням масштабувати процес ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це пише RMF 24.

«Я хотів би офіційно звернутися до президента Володимира Зеленського з проханням про можливість здійснення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, а волинські сім’ї досі страждають від травми, що сталася 82 роки тому», — зазначив Навроцький.

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Він також зазначив, що це необхідно для того, щоб Польща та Україна «примирилися по-справжньому» та «через правду».

Нагадаємо, Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії.

Про це повідомив польський премʼєр Дональд Туск.

«Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю. Очікуємо подальших рішень», — написав він.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що блокуватиме вступ України до ЄС, допоки не вирішиться питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувалися масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.