Новий рік-2026 крокує планетою: фото першого святкування

Сідней Австралія. / © Associated Press

Острови у Тихому океані, а також Нова Зеландія, Тонга та Самоа першими розпочали зустрічати Новий рік.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Першими зустріли 2026-й мешканці Острова Різдва, що у Тихому океані. Він розташованої на південь від Гаваїв та на північний схід від Австралії. Острів також відомий як Кіритіматі - складається з декількох атолів, і простягається майже на 4 тис. км зі сходу на захід.

З опівніччю (о 13:00 за Києвом") Нова Зеландія, Самоа, Тонга та Токелау — залежна територія Нової Зеландії також зустріли 2026 рік.

Нова Зеландія зустріла 1 січня великими феєрверками в Окленді. Саме вони універсальний спосіб святкування у новорічну ніч. Крім того, з настанням півночі відбуваються світлові шоу та гучні святкування.

Також Новий рік вже зустріла Австралія. Традиційно найбільше піротехнічне шоу відбувається у місті Сідней над затокою Порт-Джексон.

Феєрверк вибухнув над мостом Харбор-Брідж у Сіднеї/ / © Associated Press

Зауважимо, що світ розділений на 39 різних часових зон. Тому що святкування Нового року триває 26 годин. Слідом у Новий рік вступають Японія, Корея, Китай, Південно-Східна Азія, а далі - Європа.

