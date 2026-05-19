Новий розклад сил: хто виграв під час зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Чи здав Трамп Тайвань: експерт про результати американо-китайського саміту

Днями у Пекіні відбувалася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, після якої політологи сперечалися, хто все ж таки переміг після цього саміту — Вашингтон чи Пекін.

Чи зміг Трамп «переграти» Сі Цзіньпіна на саміті і чи здали Штати Тайвань, розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар.

За словами експерта, якщо Трамп приїхав на зустріч із логікою своєї відомої книги «Мистецтво укладати угоди» (The Art of the Deal), то Сі Цзіньпін керувався логікою класичного трактату «Мистецтво війни» (The Art of War).

«Один приїхав торгуватися, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший десятиліттями. Один грає в шахи (швидкі й агресивні), інший у вейці, відомі нам під назвою ґо (повільні й розважливі)», — пояснює Пекар.

Як Китай нав’язав свою гру

Політолог зауважує, що Пекін застосував у переговорах стратегічний концепт китайської гри вейці під назвою «беньшоу» (本手 — «справжня рука»). Це надійний, вивірений хід, який зміцнює власну структуру та ліквідовує вразливості, не атакуючи супротивника безпосередньо.

Пекар вважає, що Сі Цзіньпін не намагався скористатися слабкостями Трампа. Він зробив хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це «конструктивною стратегічною стабільністю». Трамп своєю чергою отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдилися ані його сподівання на великі угоди, ані його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ані (якщо припустити) провокування супротивника на виявлення його намірів. Лідер Китаю просто відмовився грати в гру Трампа й натомість нав’язав свою, зауважує експерт.

«Отже, запитання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського президента, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у довгій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав США право наступного ходу», — пояснює експерт.

На думку політолога, Сі Цзіньпін фактично дав зрозуміти Вашингтону, що поки США вирішують локальні кризові питання на своєму краю геополітичної дошки, Китай методично розбудовує міцну позицію на своєму.

«Тепер все залежить від того, що США робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема», — підсумував експерт.

