Новий шкідник загрожує врожаю картоплі: аграрії б’ють на сполох

Картопля / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

У Німеччині фіксують зростання загрози для картопляного сектору через поширення очеретяної склянокрилої цикадки — шкідника, який переносить небезпечні бактеріальні хвороби рослин.

Про це повідомило видання Potato Pro.

Галузеві об’єднання попереджають: без термінових досліджень і скоординованих дій стабільність врожаїв може опинитися під загрозою.

Реклама

Про проблему йшлося під час круглого столу, що відбувся 16 грудня 2025 року в Берліні за участі федерального міністра сільського господарства Алоїса Райнера. Представники Союзу німецької картопляної промисловості (UNIKA) та Німецької асоціації торговців картоплею (DKHV) закликали активізувати практично орієнтовані наукові проєкти та збільшити їх фінансування.

Голова дорадчої ради UNIKA Юстус Бем наголосив, що поступове розширення ареалу цикадки потребує комплексної стратегії — від інтегрованого захисту рослин і нових підходів до боротьби зі шкідниками до селекції стійких сортів. У DKHV, зі свого боку, зазначили: швидка й скоординована реакція допоможе зберегти додану вартість у сільських регіонах і робочі місця.

За словами представників асоціацій, нині бракує знань про взаємодію «шкідник — рослина — господар», що ускладнює ефективну протидію загрозі. Вони також висловили сподівання на подальшу підтримку з боку міністра Алоїса Райнера, наголосивши на важливості Німеччини як одного з ключових центрів вирощування картоплі в Європі.

Нагадаємо, в німецькому Гамбурзі сталася серйозна аварія на одній із ліній метрополітену. Потяг на великій швидкості врізався в тупиковий упор, внаслідок чого кілька вагонів зійшли з рейок. Інцидент спричинив транспортний колапс на ділянці та потребував втручання рятувальників.