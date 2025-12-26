Новий штам грипу атакує: лікарі попереджають про небезпечні симптоми

Грип / © pixabay.com

У США медики б’ють на сполох через поширення нового, агресивнішого підтипу грипу — так званого «варіанту K». Захворювання становить особливу загрозу для дітей і людей похилого віку. На тлі попереджень лікарів адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує публічно ставити під сумнів ефективність вакцинації.

Про це повідомляє Independent.

Американські лікарі наголошують, що варіант K може спричиняти важкий перебіг хвороби та ускладнення. Докторка Мора в коментарі назвала три ключові симптоми, за яких треба негайно звернутися по медичну допомогу:

стійка висока температура, яка не збивається жарознижувальними засобами;

проблеми з диханням, зокрема задишка, хрипіння і сильний кашель;

ознаки тяжкого зневоднення — відмова від їжі й води, млявість або сплутаність свідомості, особливо у дітей.

За словами лікарки, додатковими тривожними сигналами є біль у грудях, відсутність сечовипускання та виражена м’язова слабкість — у таких випадках потрібна невідкладна допомога.

Хоча наявні вакцини не були спеціально адаптовані саме під штам K, лікар Маніар закликає не відмовлятися від щеплень. Він зазначає, що вакцинація суттєво знижує ризик тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації. Водночас медики фіксують падіння рівня вакцинації саме в період, коли вірус стає агресивнішим.

Занепокоєння медичної спільноти посилюють заяви з боку американської влади. Президент США Дональд Трамп і міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший неодноразово висловлювали скепсис щодо безпеки вакцин. Зокрема, Трамп робив гучні порівняння дитячих щеплень з «уколами для коней», а Кеннеді-молодший заявляв про нібито відсутність доказів того, що вакцинація запобігає смертям від грипу.

Водночас низка експертів, зокрема доктори Стівен Шульц і Джефф Вайнберг, різко критикують таку позицію. Вони наголошують, що сучасні вакцини безпечні та ефективні, а ризики від самого грипу значно вищі за будь-які можливі побічні ефекти щеплення.

Нагадаємо, світ охопила хвиля загадкового вірусу, який лікарі називають «невиліковним» через відсутність специфічної терапії. Хоча симптоми нагадують звичайну застуду або Covid-19, збудник значно стійкіший до зовнішнього середовища та швидко поширюється серед дорослих і дітей.

Раніше ми писали про те, що світом шириться смертоносний грип, і розповідали, що відомо про новий штам H3N2.