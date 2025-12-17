У Європі спалах грипу / © Pixabay

Реклама

Усю Європу охоплює значний сплеск випадків грипу, спричинений новим домінуючим штамом вірусу. Це створює серйозний тиск на системи охорони здоров’я в кількох країнах.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я.

За інформацією ВООЗ, щонайменше 27 з 38 країн європейського регіону повідомляють про «високу або дуже високу активність грипу», при цьому понад половина пацієнтів із грипоподібними симптомами отримали позитивний результат тесту в шести країнах, включаючи Ірландію, Сербію, Словенію та Велику Британію.

Реклама

У повідомленні наголошують, що сезон грипу розпочався приблизно на чотири тижні раніше, ніж у попередні роки, і закликали населення стримувати передачу вірусу шляхом вакцинації, залишатися вдома, якщо вони нездужають, та носити маску в громадських місцях, якщо у них є респіраторні симптоми.

ВООЗ заявила, що на новий сезонний варіант грипу — A (H3N2) суб-клад K –припадає до 90% усіх підтверджених випадків грипу в європейському регіоні. При цьому немає жодних доказів того, що він спричиняє важчий перебіг захворювання.

Медики називають вакцинацію найважливішим профілактичним заходом.

«Це особливо важливо для тих, хто має підвищений ризик, включаючи людей похилого віку, людей із супутніми захворюваннями, вагітних жінок та дітей», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Медичні працівники також є пріоритетною групою для захисту власного здоров’я та здоров’я своїх пацієнтів.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Анрі Клюге стверджує, що свого піку сезон грипу досягне наприкінці грудня або на початку січня.

Нагадаємо, нова хвиля грипу, викликана штамом H3N2, вже охопила десятки країн. Вірус, що зазнав семи мутацій, поширився у понад 30 країнах, що викликає занепокоєння медиків.