Новий штам коронавірусу шириться світом: лікарі назвали основний симптом

Коронавірус / © ТСН.ua

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У світі виявили новий варіант COVID-19, офіційно названий NB.1.8.1, який належить до «сім’ї Омікрон» і отримав неофіційну назву «Німбус». Його симптоми здебільшого схожі на попередні варіанти, проте є одна відмінна ознака.

Про це повідомляє IFLScience.

Які симптоми викликає «Німбус»?

«Німбус» спричиняє такі типові симптоми:

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Кашель

Закладеність носа

Головні болі

Втома

Біль у горлі

Лихоманка (у деяких випадках)

Шлунково-кишкові проблеми, такі як нудота та діарея.

Симптоми можуть відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей людини та її статусу вакцинації. За даними ВООЗ, остання серія вакцин проти COVID-19 все ще ефективно захищає від варіанту «Німбус».

«Відчуття леза бритви»: Відмінна ознака «Німбуса»

Однак, відмінним симптомом цього варіанта є сильний біль у горлі, який пацієнти описують як «відчуття леза бритви». Це свідчить про особливо інтенсивний біль у цій ділянці.

Вірусолог Лара Ерреро з Університету Гріффіта зазначає, що є деякі докази того, що «Німбус» може поширюватися легше, ніж попередні варіанти. Проте, наразі немає підстав вважати, що він викликає тяжчі форми захворювання.

За словами лікаря Навіда Асіфа, «Німбус» вже виявлено приблизно у Експерти продовжують уважно стежити за поширенням та мутаціями цього нового варіанта вірусу.

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Нагадаємо, виявлений у Китаї новий небезпечний коронавірус може спровокувати наступну пандемію. Збудник тісно пов’язаний з MERS, надзвичайно смертельним вірусом, який вбиває до третини заражених.

Йдеться про вірус HKU5-CoV-2, який вперше був задокументований у кажанів дослідниками з китайської лабораторії, звідки, як вважають, стався витік Covid.