Новий скандал з Гегсетом: американський міністр ухвалив чергове дискримінаційне рішення

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

Американським військовослужбовцям, які мають медичні дозволи на носіння бороди, заборонили відвідувати офіційний захід із міністром оборони США Пітом Гегсетом під час його візиту до Південної Кореї. Це рішення, яке викликало обурення серед військових, є прямим наслідуванням жорстких нових стандартів зовнішності військових, які Гегсет активно впроваджує в армії США.

Про це пише The Hill з посиланням на електронного листа з 51-го винищувального крила та підтвердження офіційних осіб ВПС.

Скандальна заборона на авіабазі Осан

Згідно з повідомленням, опублікованим на неофіційній Facebook-сторінці військових, електронний лист від командування 51-го винищувального крила на авіабазі Осан у Південній Кореї чітко інструктував підрозділи: «Військовослужбовцям із винятками на гоління НЕ ДОЗВОЛЕНО бути присутніми» на зустрічі з міністром оборони.

Винятки на гоління, так звані shaving waivers, зазвичай надаються військовослужбовцям, які страждають на псевдофолікуліт бороди (Pseudofolliculitis barbae або PFB) — це болючий стан шкіри, який часто зустрічається у чоловіків із кучерявим волоссям і погіршується від щоденного гоління. Ці винятки дозволяли зберігати невелику щетину або бороду для уникнення травм. Підтверджуючи справжність електронного листа, представник ВПС США зазначив, що «для старших керівників є типовим відвідувати війська під час їхніх подорожей по всьому світу», проте відмовився коментувати безпосередньо заборону щодо бороди.

«Ера непрофесійного зовнішнього вигляду сьогодні, за моїм наказом, закінчилася. Більше жодних бороданів. Час безконтрольного і безглуздого профілювання щодо гоління минув», — нагадало видання вересневу промову Гегсета.

Новий курс Гегсета на «чисто виголений» вигляд

Цей інцидент є прямим наслідком нової політики, яку міністр Гегсет запровадив у Пентагоні. Минулого місяця Пентагон оприлюднив нові стандарти, які вимагають, щоб військовослужбовці були «чисто виголені та охайні для належного військового вигляду». Гегсет, відомий своєю прихильністю до суворих «воїнських» стандартів, у серії директив розпорядився повернути стандарти гоління до дореформених років.

Нові правила передбачають, що медичні винятки будуть тимчасовими, а військовослужбовці з затвердженими винятками зобов’язані брати участь у медичному плані лікування. При цьому командири підрозділів ініціюватимуть звільнення тих військових, яким все ще буде потрібен дозвіл на бороду після більш ніж року лікування. Критики цієї політики стверджують, що вона непропорційно вплине на військовослужбовців афроамериканського походження, оскільки для них відмова від гоління часто є єдиним надійним методом лікування PFB.

Візит Гегсета до Південної Кореї відбувся в рамках його поїздки до Азії, де він супроводжує президента США Дональда Трампа. Очікується, що його маршрут включає візити до Японії, Малайзії, В’єтнаму та Південної Кореї.

Нагадаємо, Гегсет оголосив «закінчення ери політкоректності» в Пентагоні. Очільник Пентагону заявив, що більше не буде «жодних хлопців у сукнях», поклоніння зміні клімату та гендерних ілюзій.