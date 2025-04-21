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Новий скандал з Гегсетом та Signal-чатом: з’явилась реакція Пентагону
У Міністерстві оборони США заперечують витік даних через Signal.
У Пентагоні заявили, що в жодному чаті Signal, членом якого був міністр оборони США Піт Гегсет, не було жодної секретної інформації.
Про це речник Пентагону Шон Парнелл написав у Мережі.
Парнелл стверджує, що публікацією протилежної інформації медіа, які ненавидять президента США Дональда Трампа, «одержимі бажанням знищити кожного, хто підтримує порядок денний президента Трампа».
«Цього разу New York Times — разом з усіма іншими фейковими ЗМІ, які повторюють їхнє сміття — із завзяттям транслюють скарги невдоволених колишніх працівників як єдине джерело для своєї статті. Вони поклалися виключно на слова людей, яких звільнили цього тижня, і які, схоже, мають мотив зірвати роботу секретаря й план президента», — йдеться у заяві речника Пентагону.
«У жодному чаті Signal не було жодної секретної інформації — як би вони не намагалися перекручувати історію», — наголосив Парнелл.
Нагадаємо, видання Reuters із посиланням джерело повідомило, що голова Пентагону поділився деталями березневого удару по хуситах у Ємені у груповому чаті, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.