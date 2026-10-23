Новий скандал з Польщею: Варшава заявила, що Київ не дає розслідувати падіння ракети у Пшеводуві

Місце падіння ракети у селі Пшеводув / Фото: Jarosław Wolski/Twitter

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Українська прокуратура не відповідає на запити Польщі щодо розслідування падіння ракети в селі Пшеводув біля кордону з Україною у 2022 році.

Про це пише польське видання RMF24.

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Журналісти вказують, що українська прокуратура від початку розслідування не реагувала на запити та нагадування, які Польща регулярно надсилала що кілька місяців. Це, мовляв, «повністю паралізувало» розслідування, яке через відсутність співпраці з українською стороною призупинене вже майже три роки.

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Однак, попри це, польська прокуратура вирішила не закривати його, а надсилання запитів про міжнародну правову допомогу та нагадувань триватиме й надалі.

«Однак вони провалюються в чорну діру», — сказав RMF24 один зі слідчих.

Наразі, за результатами розслідування польської прокуратури, у Пшеводуві, найімовірніше, вибухнула ракета української протиповітряної оборони. Загибель двох місцевих жителів унаслідок цього, схоже, було нещасним випадком.

Падіння ракети в польському Пшеводуві 2022 року

15 листопада 2022 року в польському селі Пшеводув, що розташоване біля кордону з Україною, стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей.

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Американські медіа з посиланням на високопоставленого посадовця розвідки США спершу писали, що це російська ракета перетнула територію Польщі, убивши двох людей. Тим часом у соцмережах почала циркулювати інформація, нібито ракета, що впала поблизу українсько-польського кордону, належить українській ППО.

Україна ці заяви відкидала та заявляла, що готова передати докази російського сліду. Президент Володимир Зеленський заявив, що вибух у Польщі є «російським ракетним ударом по колективній безпеці».

Росія ж офіційно відхрестилася від звинувачень, заявивши, що уламки ракети в населеному пункті Пшеводув не мають жодного стосунку до російських засобів ураження.

У МЗС Польщі також спочатку казали, що на їхню територію впала ракета російського виробництва. Та після консультацій із міжнародними партнерами у Польщі наголосили: жодних доказів, що ракету запустили росіяни, немає. Те саме казало й НАТО: там зазначили, що в Польщі впала ракета української ППО, але провини України в цьому немає.

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Нагадаємо, у Польщі почали надавати громадянам офіційну інструкцію щодо дій у разі повітряного нападу. Документ містить чіткі рекомендації про те, як поводитися під час загрози, де шукати укриття та як підготуватися до надзвичайних ситуацій.

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