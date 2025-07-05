Новий союзник Росії у війні: яке посилення може отримати агресор

Танк Т-34 з Лаосу / © Associated Press

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За інформацією ГУР Міноборони, Кремль намагається залучити нового союзника до війни проти України під виглядом реалізації «гуманітарних проєктів» у прикордонних областях РФ. Наразі йдеться про відправлення до Росії зведеного загону інженерних військ армії Лаосу, але не виключено, що лаоські солдати стануть новою порцією «гарматного м’яса».

Про це пише Defense Express.

З посиланням на відкриті джерела, зокрема довідник Military Balance, видання повідомило, що станом на 2024 рік народна армія Лаосу налічувала 29 100 осіб, з них переважна більшість — а саме 25 600 осіб у складі сухопутних сил.

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З тих же відкритих джерел відомо, що ця південно-азійська країна має всього декілька десятків основних бойових танків, з них 15 одиниць T-54/T-55 і ще 10 одиниць Т-72Б1 «Белый орел», які РФ, за однією з версій, поставила до Лаосу в обмін на T-34 для парадів.

У різних відкритих джерелах є інформація, що РФ насправді могла поставити від 30 і аж до 50 танків Т-72Б1 лаоському війську.

Серед бронетехніки також є десяток ПТ-76, БРДМ-2М, БМП-1 та понад 50 бронетранспортерів БТР-40/БТР-60, БТР-152, Dongfeng Mengshi 4×4 та ZYZ-8002 (CS/VN3).

Артилерійських систем у Лаоса понад 60 одиниць, передусім це буксировані гаубиці — 105 M101, 122-мм Д-30/M-30, 130-мм M-46, 155-мм M114 тощо.

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«Нечисленний перелік озброєння народної армії Лаосу натякає на те, що РФ передусім вбачає у цій країні чергове поповнення „гарматного м’яса“ для посилення своїх штурмів», — констатують у виданні.

Нагадаємо, втрати російської окупаційної армії у війні в Україні змушують Кремль шукати нові можливості для розширення агресії, залучаючи союзників. У цьому контексті особливу заггрозу, на думку експертів, становлять спільні військові навчання РФ та Білорусі «Захід-2025».