Новий спалах Еболи: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення

Затверджених вакцин чи ліків проти цього штаму Еболи немає / © Associated Press

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

Про це повідомляє ВООЗ.

«Ситуацію суттєво ускладнює активне переміщення населення, нестабільна безпекова обстановка у Східному Конго та висока летальність інфекції, яка передається через прямий контакт із біологічними рідинами хворих», — йдеться у повідомленні.

Нинішній спалах спричинений рідкісним штамом Бундібуджо, проти якого на відміну від штаму Заїр наразі не існує жодних схвалених вакцин чи специфічних лікарських препаратів. Рівень смертності від цього різновиду вірусу може сягати 50%, а серед померлих із симптомами геморагічної лихоманки вже виявлено щонайменше чотири медичні працівники.

ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Африці / © Associated Press

З огляду на загрозу організація закликала уряди ДРК та Уганди активувати національні центри екстрених операцій, посилити лабораторну діагностику, запровадити суворі протоколи інфекційного контролю в лікарнях та організувати безпечні поховання.

Сусіднім державам рекомендовано терміново розгорнути мобільні бригади швидкого реагування та запровадити медичний скринінг у міжнародних аеропортах і на головних прикордонних пунктах пропуску.

Водночас ВООЗ виступає категорично проти закриття державних кордонів, оскільки такі обмеження змушують людей використовувати неконтрольовані маршрути пересування, що лише збільшує ризики подальшого розповсюдження вірусу. Через відсутність ліків міжнародна організація також закликала негайно розпочати клінічні випробування експериментальних вакцин безпосередньо в зонах ураження, де лікарі наразі змушені застосовувати виключно підтримувальну терапію.

За даними ВООЗ, на 16 травня в провінції Ітурі ДРК зареєстрували 80 смертей, вісім лабораторно підтверджених випадків і 246 ймовірних випадків захворювання. Один випадок зареєстрували в столиці країни Кіншасі — у людини, що повернулася з Ітурі. У столиці Уганди Кампалі 15—16 травня зареєстрували два, не повʼязаних між собою, лабораторно підтвердженних випадки захворювання у людей які подорожували до ДР Конго. Один з них смертельний.

Що таке Ебола

Вірус було вперше виявлено 1976 року біля річки Ебола на території нинішнього Конго. Перші спалахи сталися у віддалених селах Центральної Африки, що розташовані поблизу тропічних лісів. Хвороба, що викликається вірусом Ебола — важке, часто смертельне захворювання людини та приматів.

Вірус передається людям від диких тварин, таких як крилани, дикобрази та примати. Ебола поширюється під час безпосереднього контакту з кров’ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих людей, а також поверхнями і предметами, забрудненими цими рідинами.

Симптоми включають лихоманку, сильну стомлюваність, головний біль, біль у м’язах, біль у горлі, блювання та діарею. У важких випадках хвороба може призвести до кровотеч, поліорганної недостатності та смерті.

