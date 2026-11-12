Новий удар по республіканцях: у США штат вперше за понад 100 років обрав темношкірого сенатора

Скотт Колом став сенатором / © Associated Press

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Кандидат від Демократичної партії Скотт Колом переміг Сінді Хайд-Сміт від Республіканської партії на виборах до Сенату США від штату Міссісіпі. Він стане першим темношкірим сенатором США з 1874 року.

Про це пише Associated Press.

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Зазначається, що Міссісіпі протягом багатьох поколінь контролювався здебільшого білими консерваторами попри те, що в ньому проживає найбільша частка темношкірих серед усіх штатів США.

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Результат доповнює вирішальну поразку Дональда Трампа, чия партія зазнала поразки в кількох контрольованих республіканцями штатах.

«Все, що я робив, – це мав сміливість уявити таку ніч. Я мав сміливість повірити в Міссісіпі. Я мав сміливість зрозуміти, що ми можемо показати країні, що Міссісіпі має значення», — сказав Колом натовпу, який зібрався в коледжі Тугалу на його вечірку з нагоди перемоги.

Востаннє штат Міссісіпі обирав нового сенатора-демократа у 1947 році. 43-річний місцевий прокурор Колом зумів скористатися підтримкою численного темношкірого населення штату, невдоволенням виборців економічною ситуацією, а також промахами Сінді Гайд-Сміт, яка балотувалася на другий повний термін.

«Вони справді заслуговують на сенатора, який буде їх слухати, якому насправді небайдуже, що вони думають і через що проходять», – заявив Колом на фінішній прямій виборчої кампанії.

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Ввечері 11 листопада 67-річна Гайд-Сміт зателефонувала Колому, щоб визнати свою поразку, а невдовзі оприлюднила відповідне звернення в мережі.

«Хоча це не той результат, на який ми прагнули чи на який ми сподівалися, я поважаю рішення виборців Міссісіпі. Я хочу привітати Скотта Колома та побажати йому всього найкращого, оскільки він бере на себе величезну відповідальність представляти наш великий штат», – написала Гайд-Сміт.

Колом заявив під час кампанії, що він може представляти весь Міссісіпі, штат, де расові розбіжності давно визначали його політику та суспільство, і він повторив цю обіцянку після своєї перемоги.

Лідери партії привітали тріумф обраного сенатора, натякаючи на зростання статусу Півдня як політичного поля битви після інших перемог від Північної та Південної Кароліни до Джорджії та Техасу.

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«Скотт провів кампанію свого життя та переосмислив можливості демократів на Півдні», – написав в інтернеті лідер демократів у Сенаті Чак Шумер з Нью-Йорка.

Колишній президент Білл Клінтон, уродженець Арканзасу, який передвиборчу кампанію проводив разом з Коломом за кілька днів до виборів, звернувся до новообраного сенатора в соціальних мережах, заявивши, що він переміг, «бо ви вірите в обіцянки народу вашого штату. І вони вірили у вас у відповідь».

Вибори у США — головне:

У США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. До голосування республіканці мали більшість в обох палатах. Але в результаті цих виборів демократи повернули контроль над Сенатом.

Демократи забезпечили собі більшість у Сенаті та випередили республіканців у Палаті представників. Історичні результати у традиційних «фортецях» республіканців, таких як Техас, свідчать про глобальний зсув у політичних настроях американців. Це може стати серйозним політичним випробуванням для адміністрації президента Дональда Трампа.

На тлі успіхів демократів Дональд Трамп заявив, що республіканці могли б здобути розгромну перемогу на проміжних виборах до Конгресу, якби його ім’я було зазначене в бюлетенях. Він визнає результати виборів та співпрацюватиме з демократами, які можуть встановити контроль над обома палатами Конгресу.

Згодом Трамп пригрозив демократам політичними наслідками, якщо ті спробують оголосити йому імпічмент. На тлі нищівної поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу він заявив, що така спроба нібито може «знищити» Демократичну партію.

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