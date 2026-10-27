Новий удар по Трампу: 5 жінок звинуватили його в сексуальному насильстві в оточенні Епштейна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Демократи в Палаті представників США оприлюднили гучний звіт, який розкриває деталі щодо ймовірних зв’язків президента Дональда Трампа з фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Одразу п’ятеро жінок заявили про сексуальне насильство в оточенні Епштейна за безпосередньою участю нинішнього очільника Білого дому.

Про це пише The Hill з посиланням на оприлюднений 26 жовтня звіт.

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У звіті демократи, які входять до Комітету Палати представників США з питань судової влади, виступили за призначення спеціального прокурора для розслідування ймовірних зв’язків Трампа із Епштейном.

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Звинувачення жінок на адресу Трампа — подробиці

За словами демократів, 11 жінок пов’язували президента США зі злочинами фінансиста, зокрема сексуальним насильством та експлуатацією. При цьому п’ятеро з них, як зазначається у звіті, «безпосередньо звинуватили Трампа в зґвалтуванні або сексуальному насильстві над ними в присутності Епштейна або за його безпосередньої фізичної присутності».

У документі також ідеться про те, що Трамп заперечує будь-яку причетність до діяльності Епштейна. Водночас у звіті стверджується, що генеральний прокурор Тодд Бланш приховує «додаткові докази, які безпосередньо викривають Трампа».

«Замість того, щоб домагатися справедливості для жертв Епштейна, колишня генеральна прокурорка Пем Бонді та генеральний прокурор Бланш перетворили Міністерство юстиції на приватну юридичну фірму для захисту свого колишнього клієнта. Сповненене рішучості захистити президента за будь-яку ціну, саме Міністерство юстиції тепер очолює приховування діяльності Епштейна з торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Тодд Бланш перетворився з особистого адвоката Дональда Трампа на його особистого генерального прокурора», — йдеться у звіті демократів.

Демократи за призначення спецпрокурора для розслідування зв’язків Трампа із Епштейном

Вони наголосили, що робота спецпрокурора має охоплювати не лише можливі зв’язки Трампа з Епштейном. На думку політиків, необхідно також розслідувати діяльність усіх можливих співучасників фінансиста та забезпечити притягнення винних до відповідальності у межах кримінальних проваджень.

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Головний демократ у Комітеті Палати представників з питань судової влади, конгресмен від штату Меріленд Джеймі Раскін заявив, що слова Трампа про характер його знайомства з Епштейном не відповідають наявним доказам.

«Дональд Трамп каже, що знав Джеффрі Епштейна „так само, як його знали всі в Палм-Біч“. Не зовсім. Докази, пов’язані з 11 жінками, розповідають зовсім іншу і значно викривальнішу історію про їхні стосунки, а також про насильство щодо молодих жінок і дівчат, яке відбувалося в їхньому оточенні», — заявив Раскін.

Видання нагадало, що в лютому Бонді виступала перед Комітетом Палати представників США з питань судової влади, де давала свідчення щодо матеріалів справи Епштейна. Під час слухань вона заявила, що «немає жодних доказів того, що Дональд Трамп скоїв злочин».

Демократи тоді також порушили питання щодо кількості згадок імені Трампа в оприлюднених матеріалах. Особливу увагу вони звернули на це після заяви директора ФБР Кеша Пателя, який раніше стверджував, що таких згадок менше ніж 1000.

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Сам Трамп раніше намагався применшити характер своїх стосунків з Епштейном. Президент США заявляв, що не був до нього «дружньо налаштований», а також заперечував, що коли-небудь відвідував приватний острів фінансиста чи користувався його літаком. В одному з випадків Трамп навіть стверджував, що відхилив пропозицію поїхати на острів Епштейна.

У Білому домі відкинули викладені у звіті звинувачення щодо Трампа

Представниця Білого дому Лорен Біс у коментарі The Hill відкинула викладені у звіті звинувачення, заявивши, що «жодне з цих звинувачень» не відповідає дійсності.

«Цей „звіт“ — не більше ніж відчайдушна спроба божевільних демократів відволікти увагу американців від зростання підтримки республіканців, зумовленого історичними досягненнями президента Трампа. Президент вигнав Джеффрі Епштейна зі свого клубу в Мар-а-Лаго, тому що той був збоченцем, і його повністю виправдано у всьому, що стосується Епштейна», — заявила Біс.

Звинувачення щодо Трампа у файлах Епштейна — що відомо

Нагадаємо, в січні Мін’юст США опублікував мільйони документів у справі Епштейна, де ім’я Трампа згадується понад 3000 разів. У матеріалах містяться свідчення про звинувачення Трампа у зґвалтуванні неповнолітньої та організацію вечірок у Мар-а-Лаго, куди Епштейн приводив дітей. Відомство зазначало, що ці дані можуть бути неперевіреними.

У лютому Мін’юст опублікував раніше приховані документи ФБР зі свідченнями жінки про ймовірне насильство з боку Епштейна та жорстоке поводження з боку Трампа, коли їй було 13 років. У Білому домі заперечили звинувачення, назвавши їх повністю безпідставними та не підкріпленими доказами.

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