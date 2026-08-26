Новий указ Путіна викликав "бунт" серед росіян та місцевого бізнесу, і тепер Кремль намагається його заспокоїти

У Росії терміново заспокоюють власників бізнесу / © Associated Press

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Російська влада намагається згладити хвилю занепокоєння у росіян через резонансний указ Володимира Путіна щодо об’єктів критичної інфраструктури. Росіян запевняють у тому, що їхні підприємства не підпадуть під націоналізацію.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни.

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Росіяни «бунтують» через новий указ Путіна: чи відберуть їхні бізнеси

Перший віце-прем’єр-міністр Росії Денис Мантуров 24 серпня заявив, що путінський указ, який дає право уряду РФ брати під своє управління об’єкти критичної інфраструктури, які не можуть захиститися від українських атак або відновитися в короткі терміни, не передбачає націоналізації цих бізнесів.

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Росіян запевняють, що цей указ Путіна є радше тимчасовим управлінням задля розв’язання ризиків, пов’язаних з безпекою.

Уже наступного дня до виправдань долучився речник Кремля Дмитро Пєсков. 25 серпня він публічно дорікнув бізнесу, заявивши, що російські об’єкти критичної інфраструктури стикаються із загрозою ударів українських дронів, але їхні власники не завжди приділяють належну увагу безпеці.

Утім, заяви чиновників розбиваються об текст самого документа від 24 серпня. У ньому взагалі не прописані ні чіткі критерії для запровадження зовнішньої адміністрації, ні часові межі. Повернути підприємство законному власнику можна буде виключно за особистим рішенням Путіна.

Фактично це означає створення легального механізму для безстрокової експропріації бізнесу на користь держави. Ймовірно, посадовці намагаються загасити інформаційну пожежу, адже в російському інфопросторі одразу почали лунати сумніви щодо адекватності таких нововведень.

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Переконати ринок та бізнеси поки що не вдалося. Серед російських експертів виникло безліч запитань через розмиті межі відповідальності між бізнесом та Міноборони РФ.

Російське видання The Bell звернуло увагу на абсолютну абсурдність ситуації: приватні компанії фізично не можуть самостійно відбивати повітряні атаки. Збивати безпілотники, застосовувати РЕБ чи перехоплювати цілі в Росії законно дозволено винятково силовикам — Росгвардії, армії, спецслужбам та ПВК.

У підсумку, указ Путіна жодним чином не покращить реальну оборону інфраструктури. Натомість він слугуватиме зручною ширмою для масштабної націоналізації приватних активів у Росії під приводом захисту від українських дронів.

У Росії дозволили «віджимати» бізнес: що відомо

Нагадаємо, що після результативних українських ударів по критичній інфраструктурі та маркетплейсах Росії Кремль готує підґрунтя для масової націоналізації приватних активів.

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Новий указ Путіна дозволяє уряду запроваджувати «тимчасове управління» підприємствами паливної, енергетичної, транспортної та інших стратегічних сфер під приводом їхнього захисту від атак, причому скасувати цей контроль можна лише за особистим рішенням президента, що фактично легітимізує безстрокове вилучення майна на користь держави.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що такі заходи допоможуть Кремлю зменшити навантаження на економіку та уникнути субсидування постраждалих приватних компаній, таких як Wildberries та Ozon, чиї об’єкти зазнали руйнувань.

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