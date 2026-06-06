Новий ультиматум Кремля: Лавров назвав умову для закінчення війни проти України

Сергій Лавров / © скриншот з відео

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Російська Федерація продовжує використовувати мовне питання як виправдання для своєї загарбницької війни та висуває цинічні ультиматуми Україні.

Черговою порцією пропагандистських заяв відзначився міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у своєму відеозверненні, опублікованому 6 червня.

У своєму зверненні російський дипломат знову повернувся до риторики дворічної давнини, назвавши захист російськомовних громадян «безумовним пріоритетом» Кремля. За його словами, Москва планує «рішуче протидіяти русофобії», де б вона не була.

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Ба більше, очільник МЗС країни-агресорки прямо пов’язав припинення бойових дій із виконанням абсурдних забаганок Кремля щодо внутрішньої політики України. Лавров заявив про нібито «відкритий терор з боку неонацистського київського режиму» проти російськомовних і висунув умову для завершення так званого «конфлікту».

«Серед наших безумовних пріоритетів — захист і підтримка тих, для кого російська мова є рідною. Продовжимо рішуче протидіяти будь-яким проявам мовної дискримінації та русофобії — де б вони не мали місця. Обов’язково доб’ємося повного відновлення прав тих російських і російськомовних людей, проти яких розв’язано відкритий терор з боку неонацистського київського режиму. Вирішення цього питання — серед необхідних умов довгострокового врегулювання українського конфлікту», — резюмував Лавров.

Зазначимо, що подібні абсурдні гасла про «захист російськомовних» Росія використовує ще з 2014 року для виправдання окупації Криму, частини Донбасу та початку повномасштабного вторгнення в Україну. Втім, саме дії російської армії призвели до знищення повністю російськомовних міст на сході та півдні України, таких як Маріуполь, Волноваха та Бахмут.

Раніше ми писали про те, що Путін заговорив про «мир» і зробив нові резонансні заяви. У Кремлі запустили нову хвилю маніпуляцій з мирними переговорами.

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